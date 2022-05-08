Servet Yardımcı ile Stefan Kuntz'dan Görme Engelli Milli Takımı ile buluştu - Son Dakika

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Servet Yardımcı ile A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, TFF'nin "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Görme Engelli (Sesi Görenler) Milli Futbol Takımı ile bir araya geldi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampta bulunan milliler ile gerçekleşen buluşmada, A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak da yer aldı.

Servet Yardımcı, oyunculara yaptığı konuşmada, engelli futbolunda Türkiye'nin dünyada ve Avrupa'da marka haline geldiğini belirterek, "Sizler elde ettiğiniz derecelerle ülkemizi daima gururlandırıyorsunuz. Avrupa Şampiyonası'nda en iyi şekilde bizleri temsil edeceğinize ve 2024 Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanacağınıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Yardımcı, milli takıma Avrupa Şampiyonası'nda başarı dileğinde bulunurken, Stefan Kuntz da "Sesi Görenler" ile bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Yardımcı ve Kuntz, Görme Engelli Milli Futbol Takımı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.