Başkan Tahir Kıran'dan, "Emre Belözoğlu, Rizespor'u çalıştıracak" haberine sert cevap: Tesise sokmam

Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Daha önce hiçbir ABD lideriyle bunu yaşamadım

Ajansspor'un aktardığı habere göre; Çay TV'ye konuşan Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Emre Belözoğlu ismine kapıyı sert şekilde kapattı.

"BAŞAKŞEHİR MAÇINI UNUTMADIM"

Rizespor Başkanı Tahir Kıran, "Emre Belözoğlu'nu tesislerin kapısından içeri sokmam, kim ne yazıyor ise yazsın, benim düşüncemde ve benim kulübümde Emre Belözoğlu'nun yeri yok, Başakşehir maçını unutmadım, bir gazeteciye saldıran şahsı kulübüme sokmam" açıklamasında bulundu.