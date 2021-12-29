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Başkan Tavlı: "Spor alanında gençlerimize verdiğimiz sözü tutuyoruz" - Son Dakika

Başkan Tavlı: "Spor alanında gençlerimize verdiğimiz sözü tutuyoruz"

29.12.2021 14:29
Başkan Tavlı: "Spor alanında gençlerimize verdiğimiz sözü tutuyoruz"

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteği ile yapımına bir süre önce başlanan semt sahalarında çalışmaların bitme noktasına geldiğini söyledi.

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteği ile yapımına bir süre önce başlanan semt sahalarında çalışmaların bitme noktasına geldiğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Ordu ziyaretinde, Ünye'ye 6 semt sahası ve 1 yarı olimpik yüzme havuzunun yapılacağının bilgisini vermesinin ardından bakanlıkla Ünye Belediyesi'nin ortak çalışması sonucu, Ünye'nin 3 mahallesinde semt sahası kurulumu bitme aşamasına geldi. Halı sahalarda zemin döşeme işlemi tamamlanırken kısa süre içinde diğer çalışmalar da tamamlanacak. Proje kapsamında Atatürk, Yüceler, Gürecülü, Fatih, Pelitliyatak Mahallesi'ne halı saha ve spor alanları kazandırılırken, yine Atatürk Parkı'ndaki halı saha da yenilenmiş olacak.

Semt sahaların yapım süreciyle ilgili açıklamada bulunan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Ünye'mizin birçok noktasında gençlerimizin sportif faaliyetlerini rahatlıkla gerçekleştirebilecekleri halı sahaları tamamlıyoruz. Özellikle pandemi süreci ile birlikte gençlerimiz zorunlu olarak kendilerini hareketsiz bir yaşamın içinde bulmuşlardı. Aşılanma sürecinin hız kazanması ile birlikte tedbirlerin gevşetilmesi ile birlikte gençlerimiz de özledikleri hareketli yaşama yavaş yavaş kavuşmaya başladılar. Çocuklarımızın ve gençlerimizin fiziksel ve sosyal olarak gelişmeleri için spor önemli bir unsurdur. Bu açıdan ilçemiz genelinde spor sahalarının kazandırılması için Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na Ordu ziyaretinde taleplerimizi iletmiştik. Bakanımız da ivedilikle taleplerimizin yerine getirilmesi konusunda talimat vermişti. Bugün gelinen aşamada Yüceler ve Atatürk mahallelerimizde halı sahalarımız tamamlanmak üzere. Yine aynı şekilde Pelitliyatak Mahallesi'nde de halı saha çalışmaları bitme aşamasına doğru yaklaşıyor, Fatih Mahallemizde de halı saha çalışmalarımız aralıksız bir şekilde sürüyor" dedi.

Belediye Başkanı Tavlı, yarı olimpik yüzme havuzu projesiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini ve süreci yakından takip ettiklerini ifade ederek, çalışmaların da yakın zamanda başlayacağını kaydetti. - ORDU

Başkan Tavlı: Spor alanında gençlerimize verdiğimiz sözü tutuyoruz

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Hüseyin Tavlı, gençlik, Ordu, Ünye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Tavlı: 'Spor alanında gençlerimize verdiğimiz sözü tutuyoruz' - Son Dakika Spor


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