Üye Girişi
Denizlispor Başkanı Uz: Önümüzde final niteliği taşıyan 17 maç var - Son Dakika

Denizlispor Başkanı Uz: Önümüzde final niteliği taşıyan 17 maç var

11.01.2022 12:05
Denizlispor Başkanı Uz: Önümüzde final niteliği taşıyan 17 maç var

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, Royal Hastanesi Bandırmaspor galibiyetiyle ikinci yarıya moralli başladıklarını belirterek, "Bu daha başlangıç. Galip gelmemize rağmen puan cetvelindeki yerimizden kurtulamadık.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, Royal Hastanesi Bandırmaspor galibiyetiyle ikinci yarıya moralli başladıklarını belirterek, "Bu daha başlangıç. Galip gelmemize rağmen puan cetvelindeki yerimizden kurtulamadık. O yüzden galibiyet serisi yakalamak zorundayız. Önümüzde final niteliği taşıyan 17 maç var" dedi. Bandırmaspor deplasmanında ilk yarıyı 3-0 geride kapatmalarına rağmen ikinci yarıda mükemmel bir oyunla sahadan 4-3'lük galibiyet ve 3 puanla ayrıldıklarını ifade eden Altaş Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, bundan sonraki tüm maçları final maçları olarak gördüklerini söyledi.

Ligin ilk yarısını hedefledikleri puanın altında kapattıkları kaydeden Mehmet Uz, "Ziraat Türkiye Kupasında Galatasaray'ı eleyerek bulduğumuz moralle ikinci yarıya başladık. Bandırmaspor maçında koronavirüse yakalanan ve sakat oyuncuların çokluğu sebebiyle alt yapımızdan 6 oyuncuyu A kadromuza aldık. İlk yarıyı 3-0 geride tamamladığımız maçın ikinci yarısında takımımız mükemmel bir oyun ortaya koyarak sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Aldığımız galibiyet kadar, ortaya konulan kazanma azmi, tecrübeli futbolcularımızın mücadeleleri, genç oyuncularımızın da takıma uyumu bizi sevindirdi" dedi. Bu galibiyetin sevincini geride bırakıp hafta sonunda oynayacakları Manisa FK maçına odaklandıklarını kaydeden Uz, şöyle konuştu: "Biz bu sezon hedefimizi ligde kalma olarak belirledik ve bunu defaatle kamuoyuna açıkladık. Şu anda bulunduğumuz konumdan bir an önce uzaklaşmamız gerekiyor. Bunun için de galibiyet serisi yakalamak zorundayız. Ligin alt tarafları tam bir ateş çemberi. İki maç kazandığınız zaman orta sıralara yaklaşıyor, kaybettiğiniz zaman dibe çakılıyorsunuz. O yüzden Bandırmaspor galibiyetiyle başlayan çıkışımızı bundan sonraki maçlarda da sürdürmek istiyoruz. Önümüzde final niteliği taşıyan 17 maç var. Her maç zorlu geçecek. Çünkü her takımın her takımı yendiği bir ligde mücadele ediyoruz. Taraftarlarımızın bize olan güvenini biliyor, bu güvene layık olmaya çalışıyoruz. İnşallah sezon sonunda hedefine ulaşan bir Altaş Denizlispor olacak. Yeter ki iyi günde olduğu gibi kötü günlerde de birlik beraberlik içinde olalım"


Denizlispor Başkanı Uz: Önümüzde final niteliği taşıyan 17 maç var
YORUMLAR
500

Bandırmaspor, Denizlispor, Mehmet Uz, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Denizlispor Başkanı Uz: Önümüzde final niteliği taşıyan 17 maç var - Son Dakika Spor


Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Derin üzüntü yaşıyoruz Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Derin üzüntü yaşıyoruz         
16:21
İmamoğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kadına yaka mikrofonu takıldı iddiası! İmamoğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kadına yaka mikrofonu takıldı iddiası!         
16:16
Havva Öztel, Uzi ile aşk yaşayan kızına rest çekti: Hakkımı helal etmem! Aleyna'nın tavrı ne olacak? Havva Öztel, Uzi ile aşk yaşayan kızına rest çekti: Hakkımı helal etmem! Aleyna'nın tavrı ne olacak?         
15:38
10 bin liraya hurdadan aldı şimdi 130 bin lira istiyor! 1975 model aracı göz kamaştırıyor 10 bin liraya hurdadan aldı şimdi 130 bin lira istiyor! 1975 model aracı göz kamaştırıyor         
14:59
Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği minibüs duvara çarptı: 12 kişi yaralandı Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği minibüs duvara çarptı: 12 kişi yaralandı         
13:55
Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı         
12:55
Florya'da hareketli saatler! Taraftarlar, Fatih Terim'i bekliyor! Ne söyleyecek? Florya'da hareketli saatler! Taraftarlar, Fatih Terim'i bekliyor! Ne söyleyecek?         
12:08
Mansur Yavaş sözünü tuttu! Ankara'da çiftçilere mazot desteği verilecek Mansur Yavaş sözünü tuttu! Ankara'da çiftçilere mazot desteği verilecek         
11:18
Çarşamba ve Perşembe tedbirinizi alın! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak Çarşamba ve Perşembe tedbirinizi alın! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak         
10:42
Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı         
10:15
Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar         
09:52
Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı         
09:00
"Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü "Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü         
08:32
Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor         
08:31
Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla... Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla...         
07:50
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
07:48
Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi         
07:32

Son Dakika Haberleri
16:19 Döner bıçakları ve sopalarla Adana sokaklarında yürümüşlerdi! Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan Suriyeliler sınır dışı ediliyor
16:16 İmamoğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kadına yaka mikrofonu takıldı iddiası!
15:59 Galatasaray'da bir ayrılık daha! İstifa mektubundaki detay her şeyin özeti oldu
15:54 İntihar eden Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın arkadaşları: Daha kaç gülüş solacak?
15:45 2 ay önce anne olan genç kadın, yatağında cansız bir şekilde bulundu
15:38 Havva Öztel, Uzi ile aşk yaşayan kızına rest çekti: Hakkımı helal etmem! Aleyna'nın tavrı ne olacak?
15:31 Tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın intiharı Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Babası canlı yayında yaşananları anlattı
15:17 Tezgahın üzerindeki kireç çözücüyü su sanıp içen 18 aylık bebek yaşam savaşı veriyor
15:10 Son Dakika: Fatih Terim'den futbolculara veda etti! "Yarı yolda bırakıldım" dedi
15:09 Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye gönderme: 500 bin dolara vatandaşlık satıyorsunuz, bu da sana kapak olsun
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 16:36:12. #1.13#
SON DAKİKA: Denizlispor Başkanı Uz: Önümüzde final niteliği taşıyan 17 maç var - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement