Denizlispor Başkanı Uz: Önümüzde final niteliği taşıyan 17 maç var

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, Royal Hastanesi Bandırmaspor galibiyetiyle ikinci yarıya moralli başladıklarını belirterek, "Bu daha başlangıç. Galip gelmemize rağmen puan cetvelindeki yerimizden kurtulamadık. O yüzden galibiyet serisi yakalamak zorundayız. Önümüzde final niteliği taşıyan 17 maç var" dedi. Bandırmaspor deplasmanında ilk yarıyı 3-0 geride kapatmalarına rağmen ikinci yarıda mükemmel bir oyunla sahadan 4-3'lük galibiyet ve 3 puanla ayrıldıklarını ifade eden Altaş Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, bundan sonraki tüm maçları final maçları olarak gördüklerini söyledi.

Ligin ilk yarısını hedefledikleri puanın altında kapattıkları kaydeden Mehmet Uz, "Ziraat Türkiye Kupasında Galatasaray'ı eleyerek bulduğumuz moralle ikinci yarıya başladık. Bandırmaspor maçında koronavirüse yakalanan ve sakat oyuncuların çokluğu sebebiyle alt yapımızdan 6 oyuncuyu A kadromuza aldık. İlk yarıyı 3-0 geride tamamladığımız maçın ikinci yarısında takımımız mükemmel bir oyun ortaya koyarak sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Aldığımız galibiyet kadar, ortaya konulan kazanma azmi, tecrübeli futbolcularımızın mücadeleleri, genç oyuncularımızın da takıma uyumu bizi sevindirdi" dedi. Bu galibiyetin sevincini geride bırakıp hafta sonunda oynayacakları Manisa FK maçına odaklandıklarını kaydeden Uz, şöyle konuştu: "Biz bu sezon hedefimizi ligde kalma olarak belirledik ve bunu defaatle kamuoyuna açıkladık. Şu anda bulunduğumuz konumdan bir an önce uzaklaşmamız gerekiyor. Bunun için de galibiyet serisi yakalamak zorundayız. Ligin alt tarafları tam bir ateş çemberi. İki maç kazandığınız zaman orta sıralara yaklaşıyor, kaybettiğiniz zaman dibe çakılıyorsunuz. O yüzden Bandırmaspor galibiyetiyle başlayan çıkışımızı bundan sonraki maçlarda da sürdürmek istiyoruz. Önümüzde final niteliği taşıyan 17 maç var. Her maç zorlu geçecek. Çünkü her takımın her takımı yendiği bir ligde mücadele ediyoruz. Taraftarlarımızın bize olan güvenini biliyor, bu güvene layık olmaya çalışıyoruz. İnşallah sezon sonunda hedefine ulaşan bir Altaş Denizlispor olacak. Yeter ki iyi günde olduğu gibi kötü günlerde de birlik beraberlik içinde olalım"