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Başkan Yalçın, Talasgücü Belediyespor takımıyla buluştu - Son Dakika

Başkan Yalçın, Talasgücü Belediyespor takımıyla buluştu

03.11.2021 11:51
Başkan Yalçın, Talasgücü Belediyespor takımıyla buluştu

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talasgücü Belediyespor futbol takımı ile bir araya geldi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talasgücü Belediyespor futbol takımı ile bir araya geldi.

Sezona deplasmanda 4-0'lık Abdulvahabi Gazispor galibiyetiyle başlayan Talasgücü Belediyespor takımı futbolcu ve teknik heyetiyle Mevlana Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen buluşmada, Kulüp Başkanı Yunus İloğlu'nun yanı sıra Teknik Direktör Halil Aslan ile kulüp ve belediye yöneticileri de hazır bulundu. Burada futbolculara hitaben yaptığı kısa konuşmada herkesin üzerine düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Yalçın, devlet adına iş yaptıklarına dikkat çekerek, "Hepimizin sorumlulukları var, biz belediye olarak işimizi iyi yapacağız, sizler de futbolcu ve teknik heyet olarak işinizi iyi yapacaksınız. Biz belediye olarak, sizler futbolcular olarak, sokakta yürüyenler vatandaş olarak devlete karşı sorumludurlar. Hepimiz iyi işler yapacağız, işimizi iyi yapacağız." dedi. Herkesin ekmeğinin peşinde koştuğuna işaret eden Başkan Yalçın, "Sizler de birer belediye personeli sayılırsınız. Belediyede çalışan tüm diğer arkadaşlarımız gibi sizler de ekmeğinizin peşinde koşuyorsunuz. Allah kaza bela göstermesin, sakatlık vermesin" diye konuştu.

Daha sonra sezonun ilk maçında elde edilen galibiyete değinen Başkan Yalçın, maçla ilgili okuduğu köşe yazılarının çok hoşuna gittiğini ifade ederek, "İlk maç çok güzel geçti. 4-0'lık net bir galibiyet aldık. İnşallah devamı da gelir. Maç sonrası gazetelerde okuduğum köşe yazılarında 'Talasgücü baştan sona üstün oynadı, oyunu hiç bırakmadı' gibi ifadeler vardı. Bu çok hoşuma gitti, işinizi sonuna kadar iyi yaptığınızın göstergesiydi. Bu nedenle hepinizi tekrar tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Siz başarılı olun, ödüllendirmek bize ait." şeklinde konuştu. Başkan Yalçın son olarak da futbolculara "Kitap okuyun, kendinizi donatın" tavsiyesinde bulundu.

Takım Kaptanı Canberk Soykuvvet de yaptığı kısa konuşmada hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ve sezon sonunda Başkan Yalçın'a bunu hediye edeceklerini söyledi. - KAYSERİ

Başkan Yalçın, Talasgücü Belediyespor takımıyla buluştu

Mustafa Yalçın, mevlana, Futbol, Talas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Yalçın, Talasgücü Belediyespor takımıyla buluştu - Son Dakika Spor


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