Başkan Yılmaz: "Çarşambaspor'un yanındayız" - Son Dakika
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Başkan Yılmaz: "Çarşambaspor'un yanındayız"

06.07.2022 10:29
Başkan Yılmaz: "Çarşambaspor'un yanındayız"

Çarşambaspor Kulübü Başkanı Özkan Yıldırım, Asbaşkanı Ersin Sandıkçı ve Altyapı Sorumlusu Musa Keskin Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Çarşambaspor Kulübü Başkanı Özkan Yıldırım, Asbaşkanı Ersin Sandıkçı ve Altyapı Sorumlusu Musa Keskin Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Yılmaz, Çarşambaspor'un yanında olduklarını söyledi.

Çarşamba Ticaret Borsası Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Yıldırım, Sandıkçı ve Keskin Başkan Yılmaz ile Çarşambaspor'un faaliyetlerine ilişkin görüş alışverişlerinde bulundu. Ziyarete ÇTB Meclis Başkanı Hacı Toraman, Yönetim Kurulu Üyesi Erol Akça, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Sezai Atsan, Meclis Üyesi Nurettin Öztekin ve Genel Sekreter Sercan Yaşar da katıldı. Çarşamba ve Çarşambaspor'un gündeme alındığı görüşme sonrasında Başkan Yılmaz, Yıldırım, Sandıkçı ve Keskin'e nezaket ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Çarşambaspor'un yeni sezon çalışmaları hakkında Yıldırım, Sandıkçı ve Keskin'i dinleyen Başkan Yılmaz, sezona özverili bir çalışma ve güçlü bir kadroyla girecek olan Çarşambaspor'un kulüp yönetimini kutlayarak " Türkiye Futbol Federasyonu'nda Samsun'un 3. Lig temsilcisi ve Çarşamba'mızın markası Çarşambaspor futbol kulübümüze yeni sezonda başarılar diliyorum" dedi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Özkan Yıldırım, Çarşambaspor, Kazım Yılmaz, Çarşamba, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan Yılmaz: 'Çarşambaspor'un yanındayız' - Son Dakika

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