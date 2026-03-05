Neşetiye Ortaokulu Hentbol Takımına Tebrik - Son Dakika
Neşetiye Ortaokulu Hentbol Takımına Tebrik

Neşetiye Ortaokulu Hentbol Takımına Tebrik
05.03.2026 10:22  Güncelleme: 10:23
Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Bilecik'te oynanacak yarı finale yükselen Neşetiye Ortaokulu Hentbol Takımı'nı tebrik etti.

Germencik'i başarıyla temsil eden Neşetiye Ortaokulu Kız Hentbol Takımı, turnuva sürecinde ortaya koyduğu performansla yarı finale yükselerek Bilecik'te oynanacak karşılaşmalara katılmaya hak kazandı. İlçede gurur yaşatan başarı sonrası Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci de sporcuları tebrik eden bir mesaj yayımladı.

Başkan Zencirci yayımladığı paylaşımda, "Bugün ilçemiz adına büyük bir gurur yaşadık. Her daim destekçisi olduğumuz Neşetiye Ortaokulu Hentbol Takımı, Türkiye turnuvalarında gösterdiği üstün performansla yarı finale yükselerek Bilecik'te oynanacak karşılaşmalara katılmaya hak kazandı. Azimleri, disiplinleri ve takım ruhlarıyla örnek olan kızlarımız, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Bu önemli başarıda emeği bulunan Okul Müdürü Halil Demir'i ve Beden Eğitimi Öğretmeni Volkan Demirhan'ı yürekten kutluyoruz. Gururumuz kızlarımızın yarı finalde de aynı kararlılık ve inançla mücadele ederek adlarını finale altın harflerle yazdıracaklarına inancımız tam. Her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya, özellikle kız çocuklarımızın hayatın her alanında parlamalarına destek olmaya devam edeceğiz. Başarılarınız daim olsun, yolunuz açık olsun" ifadelerini kullandı. - AYDIN

