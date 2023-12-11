Maç öncesi soyunma odasını yıkan başkanın motivesi ters tepti

Alibeyköyspor Başkanı Mehmet Duman, Bayrampaşa maçı öncesinde takıma ve teknik heyete motivasyon konuşması yaptı. Ancak bu konuşma galibiyete yetmedi ve Alibeyköyspor rakibine 3-0 yenildi.

SAHALARINDA YENİLDİLER

Alibeyköyspor ile Bayrampaşa Alibeyköy Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin kazananı 3-0'lık skorla konuk ekip Bayrampaşa oldu.

BAŞKANIN KONUŞMASI TEKRAR GÜNDEM OLDU

Karşılaşma öncesinde ise Alibeyköyspor Başkanı Mehmet Duman'ın oyunculara ve teknik heyete yaptığı motivasyon konuşması sosyal medyanın gündemine oturdu. Mehmet Duman, oyuncularına karşı dikkat çeken bir konuşma gerçekleştirdi. Duman'ın konuşma sırasında eline aldığı cam şişeyi yere fırlatması çok konuşulmuştu.

"BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Başkan motivasyon konuşmasında, "Bu saatten sonra bizim, Allah göstermesin ne bir beraberlik ne de bir mağlubiyet almak gibi bir şansımız yok. Bayrampaşa maçını alacağız, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Şile Yıldız, Vefa, Kartal hepsini alacağız. Toplayacağımız puan 18 olacak. Sadece savaşacağız aslanlar gibi. Biz bundan sonra şampiyon olacağız, ben buna çok inanıyorum. Benim yaradılışımda, karakterimde savaş var. Hayatım boyunca her şeyi savaşla kazandım. Savaşan insanlar kazanır. Eğer bir insan savaşırsa, ruhunu ortaya koyarsa, 'ben bunu yapacağım' derse bakın, kırıldı. Bunu kim kırdı, biz kırdık! Biz o sahaya çıkıp, galibiyeti de alırız. Bundan sonraki galibiyetleri de alırız, biz şampiyon olacağız. Çünkü biz Alibeyköy'üz. Herkes buna inanacak, herkes inanacak" demişti.

TEKNİK DİREKTÖR İLE YOLLAR AYRILDI

Sahasında yenilen Alibeyköyspor, yaşanan bu mağlubiyetin ardından ise teknik direktör Gürkay Kızılbayrak ile yollarını ayırdı.