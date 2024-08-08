Başkentliler, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maçını dev ekrandan izledi

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Başkentliler, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı final mücadelesinde İtalya ile yaptığı karşılaşmayı dev ekrandan seyretti.

Başkentliler, Türkiye-İtalya karşılaşmasını, Ankara Büyükşehir Belediyesince kurulan dev ekrandan seyretmek için ANFA Fuar ve Kültür Merkezi'ne geldi.

Türk bayraklarıyla tezahüratlar yapan izleyiciler, maç süresince milli takımı destekledi.

Voleybol maçını ailesiyle izlemeye gelen Buket Genç, AA muhabirine, voleybolcuların başarısından duyduğu gururu dile getirdi.

"Bu rakip karşısında yarı finale kadar gelmiş olmak çok gurur verici, bir Türk kadını olarak hepsiyle gurur duyuyoruz" diyen Genç, Filenin Sultanları'nın her oyuncusunu ayrı ayrı çok sevdiklerini söyledi.