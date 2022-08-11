Başkentte spor vakti

Başkentte vatandaşlar, Anıttepe Spor Tesisleri'nde spor yaparak keyifli vakit geçiriyor.

Anıttepe Spor Tesisleri açık havada spor yapmak isteyen vatandaşların buluşma noktası durumunda.

Akşam havanın biraz daha serinlemesiyle arkadaşlarıyla basketbol oynayan öğrenciler, tatili spor yaparak değerlendiriyor.

Yürüyüş yapan, koşan vatandaşlar da hem günün stresini atıyor hem de açık havada spor yapıyor.

Tesislerden övgüyle bahseden vatandaşlar, güvenli bir ortamda spor yaptıklarını ve güzel vakit geçirdiklerini söyledi.

Çıtır: "Güzel bir ortam var"

Üniversite öğrencisi Kağan Çıtır, tesislerin güzel olduğunu belirterek, "Her yaz buradayız, arkadaşlarımızla beraber güzel vakit geçiriyoruz. Tatili spor yaparak değerlendiriyoruz." dedi.

Bilkent Üniversitesi'nde makine mühendisliği bölümünde okuduğunu dile getiren Kağan, "Biraz kalabalık olduğundan maç için sıra beklememiz gerekiyor ama park olayı da biraz böyle. Burada ortam güzel, hem spor yapıyoruz hem de eğleniyoruz." diye konuştu.

Bir diğer üniversite öğrenicisi Ali Yiğit Kaplan ise tesislerin spor yapmak için güzel bir imkan sunduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Spor yapmam gerekiyor. Başka yapacak fazla aktivitem yok. Burası da bunun için güzel bir imkan sağlıyor. Akşamları düzenli olarak burada basketbol oynuyoruz. Neredeyse her akşam buradayım. Güzel bir ortam var. İnsanlar birbirini tanıyor. Güzel maçlar yapılıyor."

Almanya'dan geldiğini belirten Julia Graner ise "Hava çok da serinlemedi, şu an 25 derece. Almanya'dan geliyorum. Hava sıcak ama burası güzel, esiyor. Birçok insan koşuyor, yürüyor. Güzel bir ortam var. Koşu yapmak için ideal bir yer." şeklinde konuştu.