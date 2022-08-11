Başkentte spor vakti - Son Dakika
Üye Girişi

Başkentte spor vakti

11.08.2022 11:12
Başkentte spor vakti

Başkentte vatandaşlar, Anıttepe Spor Tesisleri'nde spor yaparak keyifli vakit geçiriyor.

Başkentte vatandaşlar, Anıttepe Spor Tesisleri'nde spor yaparak keyifli vakit geçiriyor.

Anıttepe Spor Tesisleri açık havada spor yapmak isteyen vatandaşların buluşma noktası durumunda.

Akşam havanın biraz daha serinlemesiyle arkadaşlarıyla basketbol oynayan öğrenciler, tatili spor yaparak değerlendiriyor.

Yürüyüş yapan, koşan vatandaşlar da hem günün stresini atıyor hem de açık havada spor yapıyor.

Tesislerden övgüyle bahseden vatandaşlar, güvenli bir ortamda spor yaptıklarını ve güzel vakit geçirdiklerini söyledi.

Çıtır: "Güzel bir ortam var"

Üniversite öğrencisi Kağan Çıtır, tesislerin güzel olduğunu belirterek, "Her yaz buradayız, arkadaşlarımızla beraber güzel vakit geçiriyoruz. Tatili spor yaparak değerlendiriyoruz." dedi.

Bilkent Üniversitesi'nde makine mühendisliği bölümünde okuduğunu dile getiren Kağan, "Biraz kalabalık olduğundan maç için sıra beklememiz gerekiyor ama park olayı da biraz böyle. Burada ortam güzel, hem spor yapıyoruz hem de eğleniyoruz." diye konuştu.

Bir diğer üniversite öğrenicisi Ali Yiğit Kaplan ise tesislerin spor yapmak için güzel bir imkan sunduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Spor yapmam gerekiyor. Başka yapacak fazla aktivitem yok. Burası da bunun için güzel bir imkan sağlıyor. Akşamları düzenli olarak burada basketbol oynuyoruz. Neredeyse her akşam buradayım. Güzel bir ortam var. İnsanlar birbirini tanıyor. Güzel maçlar yapılıyor."

Almanya'dan geldiğini belirten Julia Graner ise "Hava çok da serinlemedi, şu an 25 derece. Almanya'dan geliyorum. Hava sıcak ama burası güzel, esiyor. Birçok insan koşuyor, yürüyor. Güzel bir ortam var. Koşu yapmak için ideal bir yer." şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
Almanya Başbakanı Scholz: 'Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz' Almanya Başbakanı Scholz: 'Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz' Almanya Başbakanı Scholz tüm Ruslara turist vizesi yasağı getirilmesine karşı çıktı Almanya Başbakanı Scholz tüm Ruslara turist vizesi yasağı getirilmesine karşı çıktı
Kaynak: AA

basketbol, Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkentte spor vakti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:06 Konyaspor'un Avrupa'daki rakibi Vaduz, meraklı bakışların arasında sokakta idman yaptı
17:02 Litrelerde alkol alan 18 yaşındaki örnek öğrenci kendini asarak canına kıydı
16:45 İsveç'te Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı dolandırıcının iadesine karar verildi
16:34 Galatasaraylı Yunus Akgün'e Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan büyük jest! Lüks otomobil hediye etti
16:22 Yargı dizisinin hakime hanımı Başak Gümülcinelioğlu yeni sezonda başka bir dizide rol alacak
16:17 AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Muharrem ayı sebebiyle evinin mutfağında aşure yaptı
17:18 Bursa'da boş arazide yakılan lastiklerden çıkan kara dumanlar gökyüzünü kapladı
15:48 Fenerbahçe, forvete Joao Pedro'nun partnerini alıyor! Senegalli golcü Keita Balde'nin transferi için gaza basıldı
15:35 10 gün önce beyin ölümü gerçekleşmişti! Boşanma aşamasındaki kocası tarafından vurulan Ezgi, hayatını kaybetti
15:22 Muhalefetin yapamayacağını iddia ettiği projeyi bitirdiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan gülünce salon coşkuya kapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 17:29:02. #1.13#
SON DAKİKA: Başkentte spor vakti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement