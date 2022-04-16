Basketbol: 18 Yaş Altı Erkekler Anadolu Şampiyonası - Son Dakika
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Basketbol: 18 Yaş Altı Erkekler Anadolu Şampiyonası

16.04.2022 18:26
Basketbol: 18 Yaş Altı Erkekler Anadolu Şampiyonası

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen 18 Yaş Altı Erkek Anadolu Şampiyonası'nın yarı final Beyaz Grup müsabakaları Malatya'da tamamlandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen 18 Yaş Altı Erkek Anadolu Şampiyonası'nın yarı final Beyaz Grup müsabakaları Malatya'da tamamlandı.

Malatya Merkez Spor Salonu ile Tecde Spor Salonu'nda 5 gün süren müsabakalara, Zonguldak KDZ Ereğli Belediye, Antalya Gelişim Gençlik, Antalya Güneşi, İstanbul Bahçeşehir Koleji, Sivas Başarı Yorum Koleji, İzmir Bornova Belediyesi, Ankara Çağdaş Batı İhtisas, Çözüm Ankara Koleji, Erzurum GSK, İzmir Gelişim Koleji, Denizli Merkez Efendi Belediyesi, Samsun Basketbol Akademi, TED Ankara Kolejliler, Tokat Akademi, Trabzonspor, Eskişehir Yeni Yol Eğitim Kurumları takımları mücadele etti.

Müsabakalar sonunda Antalya Gelişim Gençlik, İzmir Gelişim Koleji, Antalya Güneşi, TED Ankara Kolejliler takımları, Sivas'ta yapılacak finallere katılma hakkı kazandı.

Organizasyonun son gün müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:

Antalya Gelişim Gençlik - Denizli Merkez Efendi Belediyesi: 80-53

İzmir Gelişim Koleji - Çözüm Ankara Koleji: 79-64

Ankara Çağdaş Batı İhtisas - Antalya Güneşi: 69-75

TED Ankara Kolejliler - İzmir Bornova Belediyesi: 47-44

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: 18 Yaş Altı Erkekler Anadolu Şampiyonası - Son Dakika


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