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Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası

24.09.2022 22:13
Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası

Basketbol Erkekler Federasyon Kupası'nda ikinci gün karşılaşmaları sona erdi.

Basketbol Erkekler Federasyon Kupası'nda ikinci gün karşılaşmaları sona erdi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinin katılımıyla Ankara'da düzenlenen turnuvanın ikinci gününde 5 müsabaka oynandı.

Toplam 16 takımın 4 grupta mücadele verdiği organizasyonda, ilk 2 sırayı alan ekipler çeyrek finale kalacak.

Gıda zehirlenmesi yaşayan Akran Gemlik, Fenerbahçe Koleji DS Energy ve Samsunspor takımlarının bugün oynayacağı maçlar ise 26 Eylül Pazartesi gününe ertelendi.

Kupada bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

A Grubu:

OGM Ormanspor- Antalya Güneşi: 77-68

B Grubu:

Sigortam.net- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 82-69

Bornova Belediyesi Karşıyaka- Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler: 60-73

C Grubu:

Ankaragücü Mamak Belediyesi- Mersin Büyükşehir Belediyesi: 69-86

D Grubu:

Depomaxx Haremspor- Semt77 Yalovaspor: 80-92

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Basketbol Erkekler Federasyon Kupası'nda 3 takım gıda zehirlenmesi yaşadı Basketbol Erkekler Federasyon Kupası'nda 3 takım gıda zehirlenmesi yaşadı Türkiye Basketbol Federasyonu, Erkekler Federasyon Kupası'nda mücadele eden 3 takımın kafilesinde gıda zehirlenmesi meydana geldiğini duyurdu. Türkiye Basketbol Federasyonu, Erkekler Federasyon Kupası'nda mücadele eden 3 takımın kafilesinde gıda zehirlenmesi meydana geldiğini duyurdu. Efes Selçuk Belediyesi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalıştayı'nda Efes Selçuk Belediyesi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalıştayı'nda
Kaynak: AA

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