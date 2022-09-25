Basketbol Erkekler Federasyon Kupası'nda üçüncü gün karşılaşmaları sona erdi.
Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinin katılımıyla Ankara'da düzenlenen turnuvanın üçüncü gününde 8 müsabaka oynandı.
Kupada bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
A Grubu:
Antalya Güneşi- Samsunspor: 76-87
OGM Ormanspor-Çağdaş Bodrumspor: 69-82
B Grubu:
Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 85-80
Bornova Belediyesi Karşıyaka-Sigortam.net: 79-97
C Grubu:
Mersin Büyükşehir Belediyesi-Final Spor: 83-71
Ankaragücü Mamak Belediyesi-Akran Gemlik Basketbol: 87-75
D Grubu:
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Semt77 Yalovaspor: 71-86
Fenerbahçe Koleji DS Energy-Depomaxx Haremspor: 88-67
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