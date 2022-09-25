Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası - Son Dakika
Üye Girişi

Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası

25.09.2022 22:34
Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası

Basketbol Erkekler Federasyon Kupası'nda üçüncü gün karşılaşmaları sona erdi.

Basketbol Erkekler Federasyon Kupası'nda üçüncü gün karşılaşmaları sona erdi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinin katılımıyla Ankara'da düzenlenen turnuvanın üçüncü gününde 8 müsabaka oynandı.

Kupada bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

A Grubu:

Antalya Güneşi- Samsunspor: 76-87

OGM Ormanspor-Çağdaş Bodrumspor: 69-82

B Grubu:

Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 85-80

Bornova Belediyesi Karşıyaka-Sigortam.net: 79-97

C Grubu:

Mersin Büyükşehir Belediyesi-Final Spor: 83-71

Ankaragücü Mamak Belediyesi-Akran Gemlik Basketbol: 87-75

D Grubu:

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Semt77 Yalovaspor: 71-86

Fenerbahçe Koleji DS Energy-Depomaxx Haremspor: 88-67

YORUMLAR
500
Short Track Federasyon Kupası-1 yarışları tamamlandı Short Track Federasyon Kupası-1 yarışları tamamlandı Basketbol Süper Ligi'nde ilk 2 haftanın maç programı açıklandı Basketbol Süper Ligi'nde ilk 2 haftanın maç programı açıklandı
Kaynak: AA

basketbol, Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:56 Bomba transfer hamlesi! Barcelona, Lionel Messi harekete geçti
21:24 Elazığ'da gökyüzünde görülen ışıklı cisimlerin Starlink uydusu olduğu ortaya çıktı
21:10 İran'da Mahsa Amini'nin ölümünden sonra başlayan gösterilerde 20 yaşındaki Hedis Necefi hayatını kaybetti
20:54 Samsunspor teknik direktörünü buldu! Göreve Hüseyin Eroğlu getirildi
20:43 Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Ukrayna limanlarından 9 gemi hareket etti
20:37 Bağcılar'da annesinin kafasını kesip balkondan atan caninin görüntüleri ortaya çıktı
20:23 Saat 21:45'de başlayacak Faroe Adaları-Türkiye maçında ilk 11'ler netleşti
20:16 Kısmi felç geçiren CHP'li Deniz Baykal'la ilgili harekete geçtiler! Vekilliğinin düşürülmesi için başvuruda bulunuldu
20:05 Hamile kadına yedirilen lahanaya bebeğin tepkisi şaşkına çevirdi! O anlar ultrason kamerasına yansıdı
19:49 Diyarbakır-Batman seferini yapan yolcu treni raydan çıktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2022 22:34:44. #1.12#
SON DAKİKA: Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement