Basketbol: FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası - Son Dakika
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Basketbol: FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

18.07.2022 21:58
Basketbol: FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

Karadağ'da düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, üçüncü maçında Polonya'yı 54-53 yendi.

Karadağ'da düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, üçüncü maçında Polonya'yı 54-53 yendi.

Başkent Podgorica'da oynanan müsabakanın ilk yarısını 34-29 önde tamamlayan milli takım, çekişmeli geçen karşılaşmadan 54-53 galip ayrıldı.

Türkiye, gruptaki maçlarını 2 galibiyet, 1 yenilgiyle tamamladı. Milli takımın 20 Temmuz Çarşamba günü oynanacak son 16 turundaki rakibi oynanacak diğer maçlardan sonra belli olacak.

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Kaynak: AA

Polonya, Karadağ, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Basketbol: FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Basketbol: FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası - Son Dakika
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