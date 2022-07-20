Basketbol: FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası - Son Dakika
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Basketbol: FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

20.07.2022 17:18
Basketbol: FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

Karadağ'da düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, son 16 turunda Ukrayna'yı 72-56 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Karadağ'da düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, son 16 turunda Ukrayna'yı 72-56 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Başkent Podgorica'da oynanan müsabakanın ilk çeyreği 15-15 eşitlikle geçilirken, milli takım soyunma odasına 37-30 önde gitti.

Ay-yıldızlılar, üçüncü çeyreğini 54-46 üstün geçtiği karşılaşmadan 72-56 galip ayrıldı.

Türkiye, yarın çeyrek finalde İsrail- Slovenya müsabakasının galibiyle karşılaşacak.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Karadağ, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Basketbol: FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Basketbol: FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası - Son Dakika
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