Basketbol: FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi - Son Dakika
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Basketbol: FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi

17.07.2022 23:43
Basketbol: FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi

Kuzey Makedonya'da düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde Türkiye, finalde Karadağ'a 98-56 yenilerek ikinci oldu.

Kuzey Makedonya'da düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde Türkiye, finalde Karadağ'a 98-56 yenilerek ikinci oldu.

Başkent Üsküp'teki Boris Trajkovski Spor Merkezi'nde oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 24-5 önde tamamlayan Karadağ, soyunma odasına da 51-24 üstün gitti.

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Karadağ, üçüncü periyodunu 69-34 önde geçtiği karşılaşmadan 98-56 galip ayrıldı ve şampiyonluğa ulaştı.

Finale yükselerek A Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan Türkiye ise organizasyonu ikinci tamamladı.

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Kaynak: AA

Makedonya, Türkiye, Karadağ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Basketbol: FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Basketbol: FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi - Son Dakika
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