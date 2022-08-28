Türkiye, Dünya Kupası Elemeleri'nde Sırplara karşı ağır bir mağlubiyet aldı - Son Dakika
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Türkiye, Dünya Kupası Elemeleri'nde Sırplara karşı ağır bir mağlubiyet aldı

28.08.2022 22:02
Türkiye, Dünya Kupası Elemeleri'nde Sırplara karşı ağır bir mağlubiyet aldı

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 12 Dev Adam Sırpları elinden kaçırdı. İstediği oyunu ortaya koyamayan Türkiye, sahasında Sırbistan'a 79-72 mağlup oldu. 21 sayıdan geri gelip beraberliği yakalasa da mücadelenin sonunda galibiyeti alamayan Ay-Yıldızlılar, grupta oynadığı ilk iki maçta da yenildi.

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu ikinci maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, sahasında Sırbistan'a 79-72 mağlup olarak gruptaki ikinci mağlubiyetini aldı.

HÜCUMDA BASİT HATALAR SONUMUZU GETİRDİ

Nikola Jokic'in pota altındaki dominant oyunuyla maça iyi başlangıç yapan Sırbistan, yıldız oyuncusunun 11 sayı attığı çeyreği 15 sayı farkla önde tamamladı: 15-26.Takım olarak hücumda etkili bir performans ortaya koyan Sırbistan, Jokic'in de hücum etkinliğini sürdürmesiyle farkı 19'a kadar çıkarttı ve soyunma odasına 47-28'lik üstünlükle girdi. Alperen Şengün'ün iyi oyunu, Cedi Osman'ın hücumda devreye girmesiyle üçüncü periyotta farkı tek hanelere kadar indiren milliler, Sırbistan'ın dış atışlarına engel olmakta zorlansa da son periyota girerken farkı 10 sayıya kadar indirdi: 55-65.Son periyotta tempoyu yükselten ve savunmada sertliği artıran ay-yıldızlılar, karşılaşmanın bitimine 3 dakika kala eşitliği yakaladı: 71-71. Eşitlik sonrasındaki son bölümü hücumda kötü geçiren milliler, hücumları basit hatalarla sonlandırdı ve Sırbistan, sahadan 79-72'lik galibiyetle ayrıldı.

Türkiye, Dünya Kupası Elemeleri'nde kayıp! Sırpları elimizden kaçırdık

DJOKOVIC TRİBÜNDE YERİNİ ALDI

ATP Tekler Dünya Sıralaması'nın 6 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, Türkiye-Sırbistan karşılaşmasını Sinan Erdem Spor Salonu'nda takip etti. Yıldız oyuncu, eşiyle birlikte saha içi tribününden müsabakayı izlerken, kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyenleri de geri çevirmedi. Djokovic'in yanı sıra iş, sanat ve spor dünyasından birçok isim de yine Türkiye-Sırbistan karşılaşması için tribündeydi.

Türkiye, Dünya Kupası Elemeleri'nde kayıp! Sırpları elimizden kaçırdık
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Türkiye, Dünya Kupası Elemeleri'nde kayıp! Sırpları elimizden kaçırdık Türkiye, Dünya Kupası Elemeleri'nde kayıp! Sırpları elimizden kaçırdık Basketbol: FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Basketbol: FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
Kaynak: AA

Sırbistan, basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye, Dünya Kupası Elemeleri'nde Sırplara karşı ağır bir mağlubiyet aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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