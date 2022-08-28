Türkiye, Dünya Kupası Elemeleri'nde Sırplara karşı ağır bir mağlubiyet aldı

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu ikinci maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, sahasında Sırbistan'a 79-72 mağlup olarak gruptaki ikinci mağlubiyetini aldı.

HÜCUMDA BASİT HATALAR SONUMUZU GETİRDİ

Nikola Jokic'in pota altındaki dominant oyunuyla maça iyi başlangıç yapan Sırbistan, yıldız oyuncusunun 11 sayı attığı çeyreği 15 sayı farkla önde tamamladı: 15-26.Takım olarak hücumda etkili bir performans ortaya koyan Sırbistan, Jokic'in de hücum etkinliğini sürdürmesiyle farkı 19'a kadar çıkarttı ve soyunma odasına 47-28'lik üstünlükle girdi. Alperen Şengün'ün iyi oyunu, Cedi Osman'ın hücumda devreye girmesiyle üçüncü periyotta farkı tek hanelere kadar indiren milliler, Sırbistan'ın dış atışlarına engel olmakta zorlansa da son periyota girerken farkı 10 sayıya kadar indirdi: 55-65.Son periyotta tempoyu yükselten ve savunmada sertliği artıran ay-yıldızlılar, karşılaşmanın bitimine 3 dakika kala eşitliği yakaladı: 71-71. Eşitlik sonrasındaki son bölümü hücumda kötü geçiren milliler, hücumları basit hatalarla sonlandırdı ve Sırbistan, sahadan 79-72'lik galibiyetle ayrıldı.

DJOKOVIC TRİBÜNDE YERİNİ ALDI

ATP Tekler Dünya Sıralaması'nın 6 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, Türkiye-Sırbistan karşılaşmasını Sinan Erdem Spor Salonu'nda takip etti. Yıldız oyuncu, eşiyle birlikte saha içi tribününden müsabakayı izlerken, kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyenleri de geri çevirmedi. Djokovic'in yanı sıra iş, sanat ve spor dünyasından birçok isim de yine Türkiye-Sırbistan karşılaşması için tribündeydi.