Nesibe Aydın, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 32 turunda ilk maçında deplasmanda Macaristan'ın NKA Universitas PEAC takımını 71-68 yendi.

Pecs kentindeki Lauber Dezsö Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini etkili bir oyunla 12-23 üstün geçen Nesibe Aydın, ikinci periyotta da iyi mücadele ederek devreye 32-41 önde girmeyi başardı.

Üçüncü periyotta daha etkili oynayan ev sahibi takım, son çeyreğe skor farkını eriterek 2 sayı geride (45-47) başladı. Başa baş mücadelenin yaşandığı son çeyrekte son dakikaya 68-68 eşitlikle girildi. Karşılaşmanın son dakikasında daha etkili olan Nesibe Aydın, maçı 71-68 kazandı.

Maçın rövanşı 22 Aralık Çarşamba günü saat 16.00'da Ankara'da oynanacak.