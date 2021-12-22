Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Alija Ferevski (Kuzey Makedonya), Michal Chrakowiecki (Polonya), Dragos-Alin Nicolae (Romanya)
Nesibe Aydın: Nacickaite 16, Meltem Yıldızhan 6, Harika Eldaş 8, Thomas 17, Coates 21, Merve Uygül, Gülşah Duman, Hülya Çoklar 6
NKA Universitas PEAC: Kiss 23, Marshall 11, Wentzel 6, Dudasova 11, Szucs 15, Selcova 3, Brajkovic 2
1. Periyot: 22-22
Devre: 36-41
3. Periyot: 54-59
Normal süre: 65-68
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off rövanş maçında Nesibe Aydın, Macaristan'ın NKA Universitas PEAC takımını normal süresi 65-68 biten maçta uzatmada 74-71 yenerek, son 16 turuna yükseldi.
İlk maçı deplasmanda 71-68 kazanan başkent ekibi, sahasında rakibine normal süreyi aynı farkta (65-68) geride kapatınca karşılaşma uzatma periyoduna gitti. Uzatmada rakibine üstünlük kuran Nesibe Aydın, maçı 74-71 kazanarak tur atladı.
Kaynak: AA
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