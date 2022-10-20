Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde normal sezon grupları belirlendi

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 2022-2023 normal sezon grupları belli oldu.

Ligde Türkiye'yi temsil eden ekiplerden Fenerbahçe Alagöz Holding A Grubu'nda, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi de B Grubu'nda mücadele edecek. Elemeleri geçemeyen BOTAŞ ise yoluna Avrupa Kupası'nda devam edecek.

Eleme maçlarının ardından Olimpiakos A Grubu'na, DVTK Hun-Therm ve Spar Girona ise B Grubu'na katıldı.

Sekizer takımdan oluşan iki grupta ilk 4 sırayı alan takımlar, çeyrek finale yükselecek. Bu turdaki çapraz eşleşmeyi kazanan ekipler ise 14-16 Nisan 2023'te düzenlenecek Dörtlü Final'e katılacak.

Normal sezon grupları şu şekilde oluştu:

A Grubu: Fenerbahçe Alagöz Holding, ZVVZ USK Prag (Çekya), Bourges Basket (Fransa), Valencia BC (İspanya), Atomeromu KSC Szekszard (Macaristan), BC Polkowice (Polonya), Virtus Segafredo Bologna (İtalya), Olimpiakos (Yunanistan)

B Grubu: ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Sopron Basket (Macaristan), Perfumerias Avenida (İspanya), Beretta Famila Schio (İtalya), Basket Landes (Fransa), Kangoeroes Basket Mechelen (Belçika), DVTK Hun-Therm (Macaristan), Spar Girona (İspanya).