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Basketbol: FIBA Kıtalararası Kupa 2022 - Son Dakika

Basketbol: FIBA Kıtalararası Kupa 2022

10.02.2022 14:30
Basketbol: FIBA Kıtalararası Kupa 2022

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından düzenlenen 2022 Kıtalararası Kupa, yarın oynanacak yarı final maçlarıyla başlayacak.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından düzenlenen 2022 Kıtalararası Kupa, yarın oynanacak yarı final maçlarıyla başlayacak.

1966'dan bu yana farklı formatlarda düzenlenen ve Mısır'ın ev sahipliği yapacağı organizasyonun yarı finalinde Flamengo (Brezilya)-Lakeland Magic (ABD) ve Zamalek (Mısır)-Hereda San Pablo Burgos (İspanya) maçları oynanacak.

Turnuvada final mücadelesi 13 Şubat Pazar günü, Hassan Moustafa Spor Salonunda yapılacak.

Geçen yılki turnuvanın finalinde Arjantin temsilcisi Quimsa'yı yenen Hereda San Pablo Burgos, tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürmüştü.

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basketbol, Brezilya, İspanya, Mısır, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: FIBA Kıtalararası Kupa 2022 - Son Dakika Spor


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