Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında TOFAŞ, deplasmanda İspanya'nın UCAM Murcia ekibine 75-72 yenildi.
Karşılaşmanın ilk periyodunu 14-13 üstün geçen TOFAŞ, soyunma odasına da 40-32 önde gitti.
UCAM Murcia'nın ikinci yarısına iyi başladığı maçta üçüncü çeyrek 56-56 beraberlikle tamamlandı. Çekişmeli geçen son periyotta daha etkili olan İspanyol ekibi, müsabakadan 75-72 galip ayrıldı.
TOFAŞ, gruptaki ikinci maçını 12 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Fransa'nın SIG Strasbourg ekibiyle yapacak.
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