Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika
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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

04.10.2022 23:56
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında TOFAŞ, deplasmanda İspanya'nın UCAM Murcia ekibine 75-72 yenildi.

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında TOFAŞ, deplasmanda İspanya'nın UCAM Murcia ekibine 75-72 yenildi.

Karşılaşmanın ilk periyodunu 14-13 üstün geçen TOFAŞ, soyunma odasına da 40-32 önde gitti.

UCAM Murcia'nın ikinci yarısına iyi başladığı maçta üçüncü çeyrek 56-56 beraberlikle tamamlandı. Çekişmeli geçen son periyotta daha etkili olan İspanyol ekibi, müsabakadan 75-72 galip ayrıldı.

TOFAŞ, gruptaki ikinci maçını 12 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Fransa'nın SIG Strasbourg ekibiyle yapacak.

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Kaynak: AA

UCAM Murcia, basketbol, İspanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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