Basketbol Gençler Ligi'nde Üçüncü Pencere Başladı
Spor

Basketbol Gençler Ligi'nde Üçüncü Pencere Başladı

13.02.2026 23:18
BGL 2025-2026 sezonunun üçüncü pencere maçları, 15 karşılaşmayla Turkcell Merkezi'nde başladı.

Basketbol Gençler Ligi (BGL) 2025-2026 sezonu üçüncü pencere maçları, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmalarla başladı.

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre üçüncü pencerenin açılış gününde kızlar ve erkekler kategorilerinde 15 müsabaka oynandı.

Karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:

Erkekler

Bahçeşehir Koleji-Merkezefendi Belediyesi Basket: 91-53

Fenerbahçe Beko-Onvo Büyükçekmece Basketbol: 90-61

TOFAŞ-Bursaspor Tatildekirala.com: 97-79

Türk Telekom-Karşıyaka: 69-70

Manisa Basket-Trabzonspor: 62-50

Beşiktaş-Anadolu Efes: 87-90

Galatasaray-Mersin Spor: 86-72

Aliağa Petkimspor-Esenler Erokspor: 97-71

Kızlar

İzmir Ege Gelişim-Dardanel Çanakkale Belediyespor: 76-48

Fenerbahçe-OGM Ormanspor: 61-53

Beşiktaş-Galatasaray: 74-73

TED Üniversitesi TED Ankara Kolejliler-Melikgazi Kayseri Basketbol: 65-40

Adana Büyükşehir Belediyesi-Emlak Konut: 62-72

Nesibe Aydın-Çankaya Üniversitesi: 40-57

ÇİMSA ÇBK Mersin-Eskişehir Çağdaş Kolejliler: 67-59

Üçüncü pencere heyecanı, yarın ve 15 Şubat Pazar günü oynanacak müsabakalarla devam edecek.

Kaynak: AA

Basketbol Gençler Ligi'nde Üçüncü Pencere Başladı

SON DAKİKA: Basketbol Gençler Ligi'nde Üçüncü Pencere Başladı - Son Dakika
