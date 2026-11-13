Basketbol: Haftanın programı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Basketbol: Haftanın programı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 8, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 11. hafta maçları oynanacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne 8, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ne ise 11. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Aliağa Petkimspor-Türk Telekom (ENKA)

15.30 TOFAŞ-Trabzonspor (TOFAŞ)

18.00 Biotekno Körfez Basket-Galatasaray MCT Technic (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

20.30 Pizzabulls Bordo Bandırma-Karşıyaka (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

15 Kasım Pazar:

13.00 Esenler Erokspor-Bahçeşehir Koleji (Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi)

15.30 Yukatel Denizli Basket-Glint Çayırova Belediyesi (Pamukkale Üniversitesi)

18.00 Beşiktaş-Bursaspor Basketbol (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

20.30 Fenerbahçe Tarfin-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

18.00 iLab Basketbol-Gaziantep Basketbol (Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi)

Yarın:

16.00 OGM Ormanspor-TED Ankara Kolejliler (M. Sait Zarifoğlu)

16.00 Göztepe Isonem-Cedi Osman Basketbol (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)

16.30 Mersinspor-Keçiörengücü Belediyesi Bağlum (Servet Tazegül)

18.00 Büyükçekmece Basketbol-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Gazanfer Bilge)

18.00 MKE Ankaragücü-Darüşşafaka (Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu)

15 Kasım Pazar:

14.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Gelişim (Selçuklu Belediyesi)

16.30 Yalova Haremspor-Finalspor (90. Yıl)

Kaynak: AA
SigortaTürkiyeSporSon Dakika

Havuz hayaliyle başladı, milyonluk servetle bitti Hepsi ona kaldı Havuz hayaliyle başladı, milyonluk servetle bitti! Hepsi ona kaldı
AVM’de kadınlara saldırdı Karşısına çıkan genç tek yumrukla yere serdi AVM'de kadınlara saldırdı! Karşısına çıkan genç tek yumrukla yere serdi
ABD’de İran korkusu Trump’ın adamları birer birer askeri üslere taşınıyor ABD'de İran korkusu! Trump'ın adamları birer birer askeri üslere taşınıyor
Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı Büyük faciayı önlemişler Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı! Büyük faciayı önlemişler
Kuzey Kore 78 yıllık bayrağını değiştirdi: Yıldız kaldı, ölçü değişti Kuzey Kore 78 yıllık bayrağını değiştirdi: Yıldız kaldı, ölçü değişti
Mağlubiyetin ardından bir kötü haber daha Milli yıldız Fransa maçında yok Mağlubiyetin ardından bir kötü haber daha! Milli yıldız Fransa maçında yok
10:57
İspanyollar Arda Güler’i yere göğe sığdıramadı Messi ve Beckham dediler
İspanyollar Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı! Messi ve Beckham dediler
10:54
Altın fiyatlarında sürpriz dönüş Dev bankalar tahminlerini peş peşe güncelledi
Altın fiyatlarında sürpriz dönüş! Dev bankalar tahminlerini peş peşe güncelledi
10:46
Koleksiyonu ortaya çıktı İşçilere tazminatı çok gören patronunun lüks sevdası
Koleksiyonu ortaya çıktı! İşçilere tazminatı çok gören patronunun lüks sevdası
10:43
Daha neler göreceğiz Akıllara durgunluk veren vurgun düzeni
Daha neler göreceğiz! Akıllara durgunluk veren vurgun düzeni
10:36
Şehitler Köprüsü’nde hareketli anlar Silahıyla aracın üzerine çıktı, polis alarmda
Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar! Silahıyla aracın üzerine çıktı, polis alarmda
10:19
TFF resmen açıkladı Milli futbolcu kamptan ayrıldı
TFF resmen açıkladı! Milli futbolcu kamptan ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 11:20:44. #.0.3#
SON DAKİKA: Basketbol: Haftanın programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android