Basketbol Ligi 27. Hafta Sonuçları

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 27. haftasına, 4 maçla devam edildi.
Ligde bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Konya Büyükşehir Belediyespor-Cemefe Gold Haremspor: 94-68
Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: 82-65
MKE Ankaragücü Basketbol-iLab Basketbol: 81-74
Göztepe-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 91-82
