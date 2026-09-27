Basketbol Ligi'nde 3. hafta sona erdi, Finalspor Fenerbahçe Gelişim'i 75-74 yendi

Basketbol Ligi'nde 3. hafta sona erdi, Finalspor Fenerbahçe Gelişim'i 75-74 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 3. haftası 2 maçla sona erdi. Finalspor, Fenerbahçe Gelişim'i 75-74 yendi; Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ise Kipaş KBB'ye 69-79 yenildi.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 3. haftası yapılan 2 maçla sona erdi.
Ligde 3. haftanın kapanış gününde yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
Finalspor- Fenerbahçe Gelişim: 75-74
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor- Kipaş KBB: 69-79
Kaynak: AA
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