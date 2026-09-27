Basketbol Ligi'nde 3. hafta sona erdi, Finalspor Fenerbahçe Gelişim'i 75-74 yendi

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 3. haftası yapılan 2 maçla sona erdi.

Ligde 3. haftanın kapanış gününde yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Finalspor- Fenerbahçe Gelişim: 75-74

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor- Kipaş KBB: 69-79