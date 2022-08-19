Yapılan açıklamaya göre, Frankfurt kentindeki çalıştaya doğrudan normal sezona katılmaya hak kazanan takımların başantrenörleri ile BCL hakemleri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin başantrenör ve hakem çalıştayı yapıldı - Son Dakika

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