Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin başantrenör ve hakem çalıştayı yapıldı - Son Dakika
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Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin başantrenör ve hakem çalıştayı yapıldı

19.08.2022 16:40
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin başantrenör ve hakem çalıştayı yapıldı

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin (BCL) başantrenör ve hakem çalıştayı, Almanya'da yapıldı.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin (BCL) başantrenör ve hakem çalıştayı, Almanya'da yapıldı.

Yapılan açıklamaya göre, Frankfurt kentindeki çalıştaya doğrudan normal sezona katılmaya hak kazanan takımların başantrenörleri ile BCL hakemleri katıldı.

Çalıştayda Türkiye'den Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Erhan Ernak, Galatasaray Nef Başantrenörü Andreas Pistiolis ve Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca ile Türk hakemler Can Mavisu, Kerem Baki, Mehmet Karabilecen, Özlem Yalman, Yener Yılmaz ve Zafer Yılmaz yer aldı.

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Kaynak: AA

basketbol, Frankfurt, Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin başantrenör ve hakem çalıştayı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin başantrenör ve hakem çalıştayı yapıldı - Son Dakika
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