Basketbol: Frutti Extra Cup - Son Dakika
Üye Girişi

Basketbol: Frutti Extra Cup

23.09.2022 19:32
Basketbol: Frutti Extra Cup

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'un ev sahibi olduğu Frutti Extra Cup Turnuvası'nda Galatasaray Nef, Aliağa Petkim'i 69-64 mağlup ederek finale kaldı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'un ev sahibi olduğu Frutti Extra Cup Turnuvası'nda Galatasaray Nef, Aliağa Petkim'i 69-64 mağlup ederek finale kaldı.

Turnuvanın yarı final maçında Aliağa Petkim ile Galatasaray Nef, Barış Spor Salonu'nda karşılaştı.

Maça etkili başlayan Galatasaray Nef, çeyrek genelindeki iyi oyunuyla ilk periyotu 23-17 önde kapattı. İkinci çeyrekte özellikle Ennis'in dış atışlarıyla skor üretmeye devam eden sarı-kırmızılılar, soyunma odasına 39-33 üstün girdi.

Üçüncü çeyrekte Aliağa Petkim farkı kapatmak için baskılı bir oyun sergilese de Galatasaray Nef, final periyoduna 53-49 önde gitti.

Son periyotta Aliağa Petkim sert savunma ve etkili hücumlarla skoru lehine çevirmeyi başarsa da son bölümü daha iyi oynayan Galatasaray Nef, parkeden 69-64 galip ayrıldı.

Finale kalan Galatasaray Nef, Büyükçekmece Basketbol ile Frutti Extra Bursaspor maçının galibiyle finalde karşılaşacak.

YORUMLAR
500
Galatasaray Nef: 64-69 (YENİDEN) Galatasaray Nef: 64-69 (YENİDEN) Basketbol: Frutti Extra Cup Basketbol: Frutti Extra Cup
Kaynak: AA

Galatasaray, basketbol, Petkim, Nef, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Basketbol: Frutti Extra Cup - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:36 Galatasaray'ın yeni yıldızı Juan Mata'nın forma numarası netleşti! İşte duygu dolu hikayesi...
18:27 Fatih Karagümrük'ten A Milli Takım kadrosuna tepki geldi
18:15 Mahsa Amini'nin hastaneye yatırıldığını duyuran gazeteci tutuklandı!
17:59 Elbisesi otobüsün kapısına takılan kadının feci ölümü kameraya yansıdı
17:57 Sevgilisinin annesini hamile bıraktı! Genç kız ikisini de hayatından sildi
17:52 TFF'den Yusuf Demir açıklaması! Galatasaraylı yıldız Türk statüsünde oynayabilecek mi?
17:52 Burdur'da öğrencisini taciz ettiği öne sürülen okul müdürü görevinden uzaklaştırıldı
17:10 ABD ile yaşanan F-16 gerilimine Türkiye'den sert yanıt: Kullanamayacağımız ürünü niye alalım?
17:06 Wanda ile ayrılan Icardi hakkında bomba sözleşme iddiası! Başarılı futbolcunun tek bir kuruşu kalmadı
17:04 Rusya'dan Ukrayna'ya 'referandum' gözdağı: Rus topraklarına yapılmış saldırı olarak kabul ederiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2022 19:32:36. #1.11#
SON DAKİKA: Basketbol: Frutti Extra Cup - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement