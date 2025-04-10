Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 25. hafta, yarın oynanacak Beşiktaş-Darüşşafaka maçıyla başlayacak.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 25. hafta heyecanı yarın, 12 Nisan Cumartesi, 13 Nisan Pazar ve 14 Nisan Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Beşiktaş, Darüşşafaka'yı ağırlayacak. Haftanın kapanış karşılaşmasında ise Bahçeşehir Koleji, A. Efes'i konuk edecek.
Basketbol Süper Ligi'nde 25. haftanın maç programı şöyle:
Yarın
19.00 Beşiktaş - Darüşşafaka
12 Nisan Cumartesi
15.30 Büyükçekmece Basketbol - Yalovaspor
18.00 Türk Telekom - Mersinspor
20.30 Galatasaray - Bursaspor
13 Nisan Pazar
15.30 Merkezefendi Belediyesi Basket - Manisa Basket
18.00 Karşıyaka - Aliağa Petkimspor
20.30 TOFAŞ - Fenerbahçe Beko
14 Nisan Pazartesi
19.00 Bahçeşehir Koleji - A. Efes - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Basketbol Süper Ligi'nde 25. Hafta Maçları Başlıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?