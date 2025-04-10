Basketbol Süper Ligi'nde 25. Hafta Maçları Başlıyor - Son Dakika
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Basketbol Süper Ligi'nde 25. Hafta Maçları Başlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 25. hafta, yarın Beşiktaş-Darüşşafaka maçı ile başlayacak. Bu hafta 12 Nisan Cumartesi, 13 Nisan Pazar ve 14 Nisan Pazartesi günlerinde birçok heyecan dolu karşılaşma oynanacak.

10.04.2025 11:53
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 25. hafta, yarın oynanacak Beşiktaş-Darüşşafaka maçıyla başlayacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 25. hafta heyecanı yarın, 12 Nisan Cumartesi, 13 Nisan Pazar ve 14 Nisan Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Beşiktaş, Darüşşafaka'yı ağırlayacak. Haftanın kapanış karşılaşmasında ise Bahçeşehir Koleji, A. Efes'i konuk edecek.

Basketbol Süper Ligi'nde 25. haftanın maç programı şöyle:

Yarın

19.00 Beşiktaş - Darüşşafaka

12 Nisan Cumartesi

15.30 Büyükçekmece Basketbol - Yalovaspor

18.00 Türk Telekom - Mersinspor

20.30 Galatasaray - Bursaspor

13 Nisan Pazar

15.30 Merkezefendi Belediyesi Basket - Manisa Basket

18.00 Karşıyaka - Aliağa Petkimspor

20.30 TOFAŞ - Fenerbahçe Beko

14 Nisan Pazartesi

19.00 Bahçeşehir Koleji - A. Efes - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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