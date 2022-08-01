Merkezefendi'nin son transferi Ayberk

Basketbol Süper Ligi'nde geçireceği ikinci sezon öncesi kadrosunu çok büyük oranda yenileyen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Frutti Extra Bursaspor'dan Ayberk Olmaz'ı da transfer etti. Fenerbahçe altyapısından yetişen 27 yaşında, 2.10 boyundaki pivot, TED Ankara Kolejliler, İstanbul BŞB, Galatasaray, Afyon Belediyespor'da oynadıktan sonra Bursaspor'a geçmişti. Öte yandan Merkezefendi'de yerli oyuncular yeni sezon öncesi toplanıp sağlık kontrolünden geçti. Yabancılar da önümüzdeki günlerde takıma katılacak.
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