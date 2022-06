Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko, kupasını aldı

ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Anadolu Efes'e 3-1 üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko, kupasını aldı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan ve Fenerbahçe Beko'nun Anadolu Efes'i 92-80 mağlup ettiği serinin dördüncü müsabakasının ardından kupa töreni gerçekleştirildi.

Basketbol Süper Ligi'nde 10. kez zirvede yer alan Fenerbahçe'de kaptan Melih Mahmutoğlu'na şampiyonluk kupasını, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu takdim etti.

Kupa töreninin ardından büyük sevinç yaşayan sarı-lacivertli oyuncular ve teknik heyet, şampiyonluğu Quenn'in "We are the champions" şarkısı eşliğinde kutladı.

Törende Anadolu Efesli teknik heyet ve oyunculara da ikincilik ödülleri verildi.

MVP ödülü Vesely'nin

Fenerbahçe Beko'nun Çek oyuncusu Jan Vesely, play-off final serisinin En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülüne layık görüldü.

Vesely, final serisinde oynadığı basketbolla takımına büyük katkı vererek şampiyonluğa ulaşmasında önemli rol oynadı.