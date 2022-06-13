Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu şampiyonluk sonrası açıklama yaptı: Taraftarımızla birlikte kutlamak isterdik ama onlar bizi hissediyor

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko, kupasını aldı - Son Dakika

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