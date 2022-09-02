Merkezefendi ikinci maçta da mağlup

Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi Bursa'da oynadığı ilk hazırlık maçında Tofaş'a 81-71 mağlup olan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, ikinci sınavda Beşiktaş Emlakjet'e de direnemedi. Denizli temsilcisi, Beşiktaş Emlakjet Salonu'nda oynanan hazırlık maçında parkeden 84-61 mağlup ayrıldı. Merkezefendi'de çift haneli skorlara ulaşan isim çıkmazken, Arca ile Doğan 9, Harrison ve Ayberk 7, Brown ve Burak ise 6'şar sayı üretti.
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