Merkezefendi ikinci maçta da mağlup - Son Dakika
Üye Girişi

Merkezefendi ikinci maçta da mağlup

02.09.2022 13:22
Merkezefendi ikinci maçta da mağlup

Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi Bursa'da oynadığı ilk hazırlık maçında Tofaş'a 81-71 mağlup olan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, ikinci sınavda Beşiktaş Emlakjet'e de direnemedi.

Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi Bursa'da oynadığı ilk hazırlık maçında Tofaş'a 81-71 mağlup olan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, ikinci sınavda Beşiktaş Emlakjet'e de direnemedi. Denizli temsilcisi, Beşiktaş Emlakjet Salonu'nda oynanan hazırlık maçında parkeden 84-61 mağlup ayrıldı. Merkezefendi'de çift haneli skorlara ulaşan isim çıkmazken, Arca ile Doğan 9, Harrison ve Ayberk 7, Brown ve Burak ise 6'şar sayı üretti.


YORUMLAR
500
Beşiktaş, UEFA ile Yapılandırma Anlaşması imzaladı! İşte ekonomik şartlar Beşiktaş, UEFA ile Yapılandırma Anlaşması imzaladı! İşte ekonomik şartlar Alkollü sürücünün polisi ısıran köpeğine el konuldu Alkollü sürücünün polisi ısıran köpeğine el konuldu
Kaynak: DHA

Basketbol Süper Ligi, Merkezefendi, Beşiktaş, Denizli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Merkezefendi ikinci maçta da mağlup - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:26 Beşiktaş, UEFA ile Yapılandırma Anlaşması imzaladı! İşte ekonomik şartlar
18:03 AK Partili Metin Külünk'ten partisine Sedat Peker çağrısı: Sokak arınma istiyor, başarmak zorundayız
17:53 Yunanistan'da 11 kişinin ölümüne neden oldu! Korkutan virüs için 'Türkiye'de de her an görülebilir' uyarısı yapıldı
17:32 Oyuncu Janset Paçal yıllar sonra kameralara takıldı! Son hali hayranlarını sevindirdi
17:30 Teknik direktör Emre Belözoğlu, Başakşehir ile yeni sözleşme imzaladı
17:23 Kurşunların hedefi olan TFF'nin Riva binasının yakınlarındaki tarlada beze sarılı iki silah bulundu
17:17 Şarkıcı Deniz Seki photoshop'u abarttı! Gerçek halini belediyenin paylaşımı ortaya çıkarttı
16:50 TFF binasına silahlı saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e çıktı
16:34 CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ana muhalefet partisi askerlere hedef gösterilir mi kardeşim
16:33 Mauro Icardi geldi geliyor! Muslera ipucunu verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 18:57:49. #1.11#
SON DAKİKA: Merkezefendi ikinci maçta da mağlup - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement