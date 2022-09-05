Pınar Karşıyaka'dan iyi prova - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka'dan iyi prova

05.09.2022 11:07
Pınar Karşıyaka'dan iyi prova

Basketbol Süper Ligi'nde yenilediği kadrosuyla sezon öncesi ilk hazırlık maçlarına Sırbistan'da çıkan Pınar Karşıyaka, 1 galibiyet, 1 beraberlikle döndü.

Basketbol Süper Ligi'nde yenilediği kadrosuyla sezon öncesi ilk hazırlık maçlarına Sırbistan'da çıkan Pınar Karşıyaka, 1 galibiyet, 1 beraberlikle döndü.

Yeşil-kırmızılı ekip, Belgrad'daki ilk sınavda FMP Belgrad'ı 80-73 yenerken, uzatma oynanmayan ikinci maçta Mega Leks'le 82-82 berabere kaldı. İzmir ekibi evinde 9 Eylül'de Yukatel Merkezefendi Belediyesi, 10 Eylül'de Manisa Büyükşehir Belediyespor'la özel maçlar oynayıp, 13-17 Eylül'de Antalya'da Gloria Cup'a katılacak. Karşıyaka, özel maç programını 22-24 Eylül tarihleri arasında ev sahipliği yapacağı Pınar Cup'la tamamlayacak.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka'dan iyi prova - Son Dakika

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