BASKETBOL Süper Ligi'nin yeni ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor , kadrosunu Polonyalı forvet Michal Michalak ile güçlendirdi. Geçen sezonu Almanya 'da EWE Baskets Oldenburg ve Fransa 'da Levallois'te geçiren 29 yaşında, 1.96 boyundaki oyuncu Polonya Milli Takımı'yla ay-yıldızlı millilerimizle hazırlık maçı yapmak için geldiği İstanbul 'da sözleşme imzaladı. Michalak, geçen sezon Almanya'da 13.1 sayı, 3.7 ribaund, 1.7 asist ortalamaları yakaladı.

Kaynak: DHA

Büyükşehir Belediyespor, basketbol, Almanya, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Manisa BŞB'ye potada Polonyalı forvet - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.