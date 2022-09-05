Manisa BŞB'de Roberson sevinci - Son Dakika
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Manisa BŞB'de Roberson sevinci

05.09.2022 11:12
Manisa BŞB'de Roberson sevinci

BASKETBOL Süper Ligi'nin yeni ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor'un yeni yabancılarından John Roberson, Basketbol Avrupa Şampiyonası'nda son şampiyon Slovenya önünde şov yaptı.

BASKETBOL Süper Ligi'nin yeni ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor'un yeni yabancılarından John Roberson, Basketbol Avrupa Şampiyonası'nda son şampiyon Slovenya önünde şov yaptı. Devşirme statüsünde Bosna Hersek Milli Takımı'nın formasını giyen 34 yaşındaki guard,  EuroBasket 2022 B Grubu'nda NBA yıldızı Luka Doncic'in forma giydiği Slovenya'yı 97-93 yendikleri maçta 23 sayıyla yıldızlaştı.

Şampiyonada 3 maçta 18 sayı ortalaması tutturan Roberson, yüzde 48.7 isabetle en çok 3 sayılık basket bulan oyuncu konumunda. Manisa BŞB'nin yeni yabancılarından Pako Cruz da Meksika Milli Takımı'yla FIBA Dünya Şampiyonası elemelerine katıldıktan sonra Americup'ı beklemeden Türkiye'ye gelip takıma katıldı. Manisa ekibinde son yabancı transfer Anosike de takıma katılırken, yeşil-beyazlılar ilk hazırlık maçında Aliağa Petkimspor'u 67-66 mağlup etti.


- Manisa
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Kaynak: DHA

Büyükşehir Belediyespor, basketbol, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa BŞB'de Roberson sevinci - Son Dakika

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