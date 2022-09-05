Şampiyonada 3 maçta 18 sayı ortalaması tutturan Roberson, yüzde 48.7 isabetle en çok 3 sayılık basket bulan oyuncu konumunda. Manisa BŞB'nin yeni yabancılarından Pako Cruz da Meksika Milli Takımı'yla FIBA Dünya Şampiyonası elemelerine katıldıktan sonra Americup'ı beklemeden Türkiye 'ye gelip takıma katıldı. Manisa ekibinde son yabancı transfer Anosike de takıma katılırken, yeşil-beyazlılar ilk hazırlık maçında Aliağa Petkimspor'u 67-66 mağlup etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Manisa BŞB'de Roberson sevinci - Son Dakika

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