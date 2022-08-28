Manisa BŞB'nin son transferi Anosike - Son Dakika
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Manisa BŞB'nin son transferi Anosike

28.08.2022 11:57
Manisa BŞB'nin son transferi Anosike

Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, Türk Telekom'dan forvet Gani Erdi Gülaslan'dan sonra Nijerya asıllı ABD'li uzun O.D. Anosike ile de anlaştı.

Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, Türk Telekom'dan forvet Gani Erdi Gülaslan'dan sonra Nijerya asıllı ABD'li uzun O.D. Anosike ile de anlaştı.

Kariyerinde NCAA'de 2012-2013 sezonunda 11.4 ortalama ile ribaund kralı da olan 31 yaşında, 2.03 boyundaki Anosike, İtalya, Fransa, İspanya, Kore ve Meksika liglerinde forma giydikten sonra son olarak Fransa Ligi ekiplerinden Cholet'de görev yaptı. Daha önce 3 kez de Fransa Ligi'nde ribaund kralı olan basketbolcu, geçen sezonu 10.6 sayı, 7.3 ribaund, 2.1 asist ortalamalarıyla tamamladı.


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Kaynak: DHA

Büyükşehir Belediyespor, Basketbol Süper Ligi, Türk Telekom, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa BŞB'nin son transferi Anosike - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa BŞB'nin son transferi Anosike - Son Dakika
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