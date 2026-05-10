Basketbol Süper Ligi Normal Sezon Tamamlandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon 2 erteleme maçı dışında sona erdi.

Ligi ilk 8 sırada bitirmeyi garantileyen Beşiktaş GAİN, Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji, Anadolu Efes, Türk Telekom, Trabzonspor, Galatasaray MCT Technic ve Safiport Erokspor, play-off'ta mücadele etme hakkı kazandı.

Normal sezonu son 2 basamakta tamamlayan Onvo Büyükçekmece Basketbol ile Mersinspor ise lige veda etti.

Ligde Fenerbahçe Beko'nun 2, Beşiktaş GAİN ile Bahçeşehir Koleji'nin ise birer maç eksiği bulunurken müsabakalardaki sonuçlara göre play-off eşleşmeleri belli olacak.

Kalan müsabakaların programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde erteleme maçlarının programı şu şekilde:

13 Mayıs Çarşamba:

19.00 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN (Ülker Spor ve Etkinlik)

16 Mayıs Cumartesi:

15.30 Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

Sonuçlar

Ligde 30. ve son hafta mücadelelerinde alınan sonuçlar şöyle:

Anadolu Efes-Onvo Büyükçekmece Basketbol: 113-79

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Safiport Erokspor: 69-70

Karşıyaka-Bursaspor Basketbol: 84-82

TOFAŞ-Aliağa Petkimspor: 73-71

Glint Manisa Basket-Türk Telekom: 83-75

Trabzonspor-Mersinspor: 90-80

Beşiktaş GAİN-Galatasaray MCT Technic: 82-89

Puan durumu

Basketbol Süper Ligi'nde 30. ve son haftanın ardından puan durumu şöyle oluştu:

Sıra Takım O G M A Y P 1 BEŞİKTAŞ GAİN 29 24 5 2517 2232 53 2 FENERBAHÇE BEKO 28 24 4 2476 2222 52 3 BAHÇEŞEHİR KOLEJİ 29 21 8 2409 2253 50 4 ANADOLU EFES 30 20 10 2650 2446 50 5 TÜRK TELEKOM 30 20 10 2609 2436 50 6 TRABZONSPOR 30 19 11 2585 2459 49 7 GALATASARAY MCT TECHNIC 30 17 13 2577 2515 47 8 SAFİPORT EROKSPOR 30 17 13 2439 2348 47 9 YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET 30 12 18 2449 2593 42 10 TOFAŞ 30 12 18 2518 2559 42 11 GLİNT MANİSA BASKET 30 11 19 2456 2579 41 12 BURSASPOR BASKETBOL 30 10 20 2441 2651 40 13 ALİAĞA PETKİM SPOR 30 9 21 2399 2614 39 14 KARŞIYAKA 30 9 21 2408 2627 39 15 MERSİN SPOR 30 9 21 2537 2650 39 16 ONVO BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL 30 4 26 2422 2708 34

Kaynak: AA