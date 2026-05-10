Basketbol Süper Ligi Normal Sezon Tamamlandı

10.05.2026 22:54
Normal sezon sona erdi, play-off takımları belli oldu. Mersinspor ve Büyükçekmece lige veda etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon 2 erteleme maçı dışında sona erdi.

Ligi ilk 8 sırada bitirmeyi garantileyen Beşiktaş GAİN, Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji, Anadolu Efes, Türk Telekom, Trabzonspor, Galatasaray MCT Technic ve Safiport Erokspor, play-off'ta mücadele etme hakkı kazandı.

Normal sezonu son 2 basamakta tamamlayan Onvo Büyükçekmece Basketbol ile Mersinspor ise lige veda etti.

Ligde Fenerbahçe Beko'nun 2, Beşiktaş GAİN ile Bahçeşehir Koleji'nin ise birer maç eksiği bulunurken müsabakalardaki sonuçlara göre play-off eşleşmeleri belli olacak.

Kalan müsabakaların programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde erteleme maçlarının programı şu şekilde:

13 Mayıs Çarşamba:

19.00 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN (Ülker Spor ve Etkinlik)

16 Mayıs Cumartesi:

15.30 Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

Sonuçlar

Ligde 30. ve son hafta mücadelelerinde alınan sonuçlar şöyle:

Anadolu Efes-Onvo Büyükçekmece Basketbol: 113-79

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Safiport Erokspor: 69-70

Karşıyaka-Bursaspor Basketbol: 84-82

TOFAŞ-Aliağa Petkimspor: 73-71

Glint Manisa Basket-Türk Telekom: 83-75

Trabzonspor-Mersinspor: 90-80

Beşiktaş GAİN-Galatasaray MCT Technic: 82-89

Puan durumu

Basketbol Süper Ligi'nde 30. ve son haftanın ardından puan durumu şöyle oluştu:

SıraTakımOGMAYP

1

BEŞİKTAŞ GAİN

29

24

5

2517

2232

53

2

FENERBAHÇE BEKO

28

24

4

2476

2222

52

3

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ

29

21

8

2409

2253

50

4

ANADOLU EFES

30

20

10

2650

2446

50

5

TÜRK TELEKOM

30

20

10

2609

2436

50

6

TRABZONSPOR

30

19

11

2585

2459

49

7

GALATASARAY MCT TECHNIC

30

17

13

2577

2515

47

8

SAFİPORT EROKSPOR

30

17

13

2439

2348

47

9

YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET

30

12

18

2449

2593

42

10

TOFAŞ

30

12

18

2518

2559

42

11

GLİNT MANİSA BASKET

30

11

19

2456

2579

41

12

BURSASPOR BASKETBOL

30

10

20

2441

2651

40

13

ALİAĞA PETKİM SPOR

30

9

21

2399

2614

39

14

KARŞIYAKA

30

9

21

2408

2627

39

15

MERSİN SPOR

30

9

21

2537

2650

39

16

ONVO BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL

30

4

26

2422

2708

34

Kaynak: AA

