Basketbol Süper Ligi Play-Off Maçları Başlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 58. şampiyonun belirleneceği play-off maçları yarınki 2 karşılaşmayla başlayacak.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sene değişen statüyle ilk 6 takım Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes, TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji ve Mersinspor doğrudan play-off'a kaldı. İlk 6'yı takip eden 4 ekibin oynadığı play-in maçlarının ardından Galatasaray ile Türk Telekom da play-off'ta yer alma hakkını elde etti.
Play-off çeyrek finalinde yarın TOFAŞ-Bahçeşehir Koleji ve Fenerbahçe Beko- Türk Telekom, 30 Mayıs Cuma günü de Anadolu Efes-Mersinspor ve Beşiktaş Fibabanka-Galatasaray eşleşmelerinde 2 galibiyete ulaşacak ekipler yarı finale kalacak.
Kazanılmış 3 maç üzerinden oynanacak yarı final maçlarının ardından finalde 4 maç kazanan ekip şampiyon olacak.
Play-off'ta 41. sezon
Play-off uygulamasının 1983-1984 sezonunda başladığı ligde, play-off heyecanı 41. kez yaşanacak. Bu süreçte Kovid-19 salgını nedeniyle tamamlanamayan 2019-2020 sezonunda play-off maçları oynanamadı.
Ligde 16 şampiyonluğu bulunan ve 14'ünü play-off maçları sonunda kazanan Anadolu Efes, play-off'ta en istikrarlı takım konumunda bulunuyor. Lacivert-beyazlı ekip daha önceki tüm play-off'larda mücadele etti. Geçen sezonun şampiyonu Fenerbahçe, play-off'ta 40. kez yer alacak. Sarı-lacivertli ekip 11 şampiyonluğunun hepsini play-off maçlarında kazandı.
Bu sezon 35. kez play-off oynayacak Galatasaray, daha önce 5 kez şampiyonluğa ulaştı.
2 şampiyonluğundan birini play-off'ta kazanan Beşiktaş Fibabanka, 27. kez play-off oynarken, 2 şampiyonluğa sahip TOFAŞ'ın yanı sıra Türk Telekom da 24. defa play-off mücadelesi verecek.
Bu sezona kadar 44 farklı ekibin yer aldığı play-off'ta Bahçeşehir Koleji ikinci, Mersinspor ilk kez mücadele edecek.
Play-off oynayacak takımların dışında Eczacıbaşı'nın 8, İTÜ'nün 5, Ülkerspor'un 4, Karşıyaka'nın 2, Altınordu ile Muhafızgücü'nün de birer şampiyonluğu bulunuyor.
En başarılı Anadolu Efes
Play-off'ta 316 maç oynayan Anadolu Efes, 207 galibiyet ve 109 yenilgi aldı. Play-off'ta yüzde 65,5'lik galibiyet ortalamasıyla en başarılı ekip konumunda yer alan lacivertli-beyazlı ekibi yüzde 64,2 galibiyet oranıyla Fenerbahçe Beko izliyor.
Mersinspor dışındaki ekiplerin play-off'ta aldığı sonuçlar şöyle:
|Takım
|Sezon
|O
|G
|M
|Galibiyet Yüzdesi
|Anadolu Efes
|40
|316
|207
|109
|65,5
|Bahçeşehir Koleji
|1
|2
|0
|2
|0
|Beşiktaş
|26
|131
|59
|72
|45
|Fenerbahçe
|39
|274
|176
|98
|64,2
|Galatasaray
|34
|192
|98
|94
|51
|TOFAŞ
|23
|103
|47
|56
|45,6
|Türk Telekom
|23
|104
|40
|64
|38,5
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