Basketbol Süper Ligi Play-Off Maçları Başlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 58. şampiyonun belirleneceği play-off maçları yarınki 2 karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sene değişen statüyle ilk 6 takım Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes, TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji ve Mersinspor doğrudan play-off'a kaldı. İlk 6'yı takip eden 4 ekibin oynadığı play-in maçlarının ardından Galatasaray ile Türk Telekom da play-off'ta yer alma hakkını elde etti.

Play-off çeyrek finalinde yarın TOFAŞ-Bahçeşehir Koleji ve Fenerbahçe Beko- Türk Telekom, 30 Mayıs Cuma günü de Anadolu Efes-Mersinspor ve Beşiktaş Fibabanka-Galatasaray eşleşmelerinde 2 galibiyete ulaşacak ekipler yarı finale kalacak.

Kazanılmış 3 maç üzerinden oynanacak yarı final maçlarının ardından finalde 4 maç kazanan ekip şampiyon olacak.

Play-off'ta 41. sezon

Play-off uygulamasının 1983-1984 sezonunda başladığı ligde, play-off heyecanı 41. kez yaşanacak. Bu süreçte Kovid-19 salgını nedeniyle tamamlanamayan 2019-2020 sezonunda play-off maçları oynanamadı.

Ligde 16 şampiyonluğu bulunan ve 14'ünü play-off maçları sonunda kazanan Anadolu Efes, play-off'ta en istikrarlı takım konumunda bulunuyor. Lacivert-beyazlı ekip daha önceki tüm play-off'larda mücadele etti. Geçen sezonun şampiyonu Fenerbahçe, play-off'ta 40. kez yer alacak. Sarı-lacivertli ekip 11 şampiyonluğunun hepsini play-off maçlarında kazandı.

Bu sezon 35. kez play-off oynayacak Galatasaray, daha önce 5 kez şampiyonluğa ulaştı.

2 şampiyonluğundan birini play-off'ta kazanan Beşiktaş Fibabanka, 27. kez play-off oynarken, 2 şampiyonluğa sahip TOFAŞ'ın yanı sıra Türk Telekom da 24. defa play-off mücadelesi verecek.

Bu sezona kadar 44 farklı ekibin yer aldığı play-off'ta Bahçeşehir Koleji ikinci, Mersinspor ilk kez mücadele edecek.

Play-off oynayacak takımların dışında Eczacıbaşı'nın 8, İTÜ'nün 5, Ülkerspor'un 4, Karşıyaka'nın 2, Altınordu ile Muhafızgücü'nün de birer şampiyonluğu bulunuyor.

En başarılı Anadolu Efes

Play-off'ta 316 maç oynayan Anadolu Efes, 207 galibiyet ve 109 yenilgi aldı. Play-off'ta yüzde 65,5'lik galibiyet ortalamasıyla en başarılı ekip konumunda yer alan lacivertli-beyazlı ekibi yüzde 64,2 galibiyet oranıyla Fenerbahçe Beko izliyor.

Mersinspor dışındaki ekiplerin play-off'ta aldığı sonuçlar şöyle:

Takım Sezon O G M Galibiyet Yüzdesi Anadolu Efes 40 316 207 109 65,5 Bahçeşehir Koleji 1 2 0 2 0 Beşiktaş 26 131 59 72 45 Fenerbahçe 39 274 176 98 64,2 Galatasaray 34 192 98 94 51 TOFAŞ 23 103 47 56 45,6 Türk Telekom 23 104 40 64 38,5

Kaynak: AA