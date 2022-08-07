Pınar Karşıyaka Dusan Cantekin'i aldı - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka Dusan Cantekin'i aldı

07.08.2022 12:58
Pınar Karşıyaka Dusan Cantekin'i aldı

Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon maratonu öncesi kadrosunu tepeden tırnağa değiştiren Pınar Karşıyaka, Gaziantep Basketbol'dan 30 yaşındak, 2.24 boyundaki Sırp asıllı Türk pivot Dusan Cantekin'le sözleşme imzaladı.

Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon maratonu öncesi kadrosunu tepeden tırnağa değiştiren Pınar Karşıyaka, Gaziantep Basketbol'dan 30 yaşındak, 2.24 boyundaki Sırp asıllı Türk pivot Dusan Cantekin'le sözleşme imzaladı. Türkiye kariyerine 2009 yılında Anadolu Efes'te başlayan tecrübeli oyuncu, birçok kulüpte görev aldıktan sonra geçen sezon Gaziantep'te 2.1 sayı, 1.5 ribaund ortalamaları yakaladı.

Karşıyaka, kadroda düşünülmeyip Beşiktaş'a transfer olan Burak Can Yıldızlı için de teşekkür mesajı yayınladı. İç transferde yalnız Berkan Durmaz'la sözleşme yenileyen yeşil-kırmızılı ekip transferde daha önce Errick McCollum, Kenan Sipahi, Angel Delgado, Jaylon Brown, Skyler Flatten, Deniz Kılıçlı, Mert Celep ve Thomas Akyazılı'yı almıştı.


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Pınar Karşıyaka, Duşan Cantekin'i transfer etti Pınar Karşıyaka, Duşan Cantekin'i transfer etti
Kaynak: DHA

Basketbol Süper Ligi, Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka Dusan Cantekin'i aldı - Son Dakika

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