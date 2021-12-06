Basketbol takımı faaliyetlerine başladı

Kütahya Belediye spor Kulübü, pandemi nedeniyle etkinliklerine ara verdiği basketbol takımını yeniden faaliyete geçirdi.

Sağlıklı ve mental özellikleriyle güçlü bireyler yetiştirmek amacıyla birçok spor dalında branşlaşan Kütahya Belediyespor, basketbol branşı yeniden faaliyete geçti.

İki yıllık pandemi nedeniyle ara verilen Kütahya Büyük Erkekler Basketbol sezonu başladı. 7 takımın yer aldığı ve çift devreli oynanacak olan 2021-2022 Kütahya Büyük Erkekler Basketbol Sezonunda, takımı ilk maçını Kütahya Ayyıldız takımı ile gerçekleştirdi. Sahadan 92-22 galibiyet getiren skorla ayrıldı.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Belediyespor ve Belediye Kütahyaspor'a yapılan yatırım ve desteklemelerle, çocukların ve gençlerin spor alışkanlığı kazanmalarını sağladıklarını ifade etti.

Kütahya Belediyespor Basketbol takımına yeni sezonda başarılar dileyen Başkan Işık, alınan ilk galibiyetten dolayı da sporcuları ve teknik heyeti tebrik etti.

Basketbol takımı, bu sezon ayrıca U18 -U16 ve U 14 yaş alt yapı kategorilerinde de yer alacak.

Kulübün başkanlığını Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı yürütürken, Basketbol Şube Sorumluğu görevini İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Halit Güzen yürütüyor. - KÜTAHYA