Salon: Kazan
Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Elias Koromilas (Yunanistan), Milos Koljensic (Karadağ)
UNICS Kazan: John Brown 20, Lorenzo Brown 7, Hezonja 9, Uzinskii 3, Vorontsevich 12, Spissu 9, Canaan 9, Brantley 6, Klimenko, Mayo
Anadolu Efes: Larkin 17, Beaubois 5, Moerman 5, Pleiss, Anderson 8, Singleton 11, Bryant 6, Erten Gazi, Dunston 15, Petrusev
1. Periyot: 24-17
Devre: 42-38
3. Periyot: 57-49
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 18. hafta maçında deplasmanda Rusya temsilcisi UNICS Kazan'a 75-67 yenildi.
Lacivert-beyazlılar, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bu sezon 9. mağlubiyetini yaşadı. Ev sahibi ekip ise 11. galibiyetini elde etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Basketbol: THY Avrupa Ligi - Son Dakika Spor