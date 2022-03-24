Basketbol: THY Avrupa Ligi - Son Dakika
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Basketbol: THY Avrupa Ligi

24.03.2022 22:35
Basketbol: THY Avrupa Ligi

Salon: Sinan ErdemHakemler: Angel Miguel Perez (İspanya), Sreten Radovic (Hırvatistan), Milivoje Jovcic (Sırbistan)Anadolu Efes: Micic 27, Beaubois 4, Bryant 2, Moerman 16, Dunston 9, Pleiss 4, Simon, Larkin 10, Erten Gazi, Anderson 5AX Armani Exchange Milan: Delaney 3, Shields 12, Datome 14,...

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Angel Miguel Perez (İspanya), Sreten Radovic (Hırvatistan), Milivoje Jovcic (Sırbistan)

Anadolu Efes: Micic 27, Beaubois 4, Bryant 2, Moerman 16, Dunston 9, Pleiss 4, Simon, Larkin 10, Erten Gazi, Anderson 5

AX Armani Exchange Milan: Delaney 3, Shields 12, Datome 14, Melli 10, Tarczewski 4, Hines 9, Hall 13, Rodriguez 12, Bentil 3, Ricci 3, Grant

1. Periyot: 30-21

Devre: 51-36

3. Periyot: 61-62

THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında oynanan maçta Anadolu Efes, ikinci yarıda iyi mücadele eden İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'a 83-77 yenildi.

Dışarıdan etkili başlayan Anadolu Efes, Dunston'ın 3 sayılık basketiyle 3. dakikada 8-2 üstünlük yakaladı. İlk 10 dakika içinde 9 adet üç sayılık basketin 7'sini sayıya çeviren ev sahibi ekip, son dakika içinde farkı 11 sayıya (30-19) çıkarırken, çeyreği de 30-21 önde tamamladı.

Maçın 2. periyoduna tutuk başlayan Anadolu Efes, Rodriguez'in üç sayılık basketiyle farkın 4 sayıya (30-26) inmesine engel olamadı. Alan savunması karşısında dışarıdan sayı üretmeye devam eden lacivert-beyazlı takım, Larkin ve Dunston ile sayılar bularak ilk yarı sonunda 15 sayı üstünlük kurdu: 51-36.

Anadolu Efes ikinci yarının ilk 10 dakikasında organize olmakta zorlandı. Rakibin alan savunması karşısında boyalı alanda şut şansı bulamayan lacivert-beyazlı ekip, dışarıdan da zorlama şutlara yöneldi. 4 dakikada 7-0'lık seri yakalayan Armani Milan karşısında Anadolu Efes, 8 dakikada 3 sayı üretebildi. Lacivert-beyazlı ekip, Micic ile ritmini yakalamaya çalıştıysa Ricci'nin üç sayılık basketiyle 29. dakikada 60-60 beraberliği yakalayan Armani Milan, 3. periyot sonunda 62-61 üstünlük yakaladı.

Son periyotta seyirci desteğini arkasına alan ve Micic'in üç sayılık basketiyle başlayan Anadolu Efes, 32. dakikada 64-62 ile skoru lehine çevirdi. Maçın 35. dakikası da 70-69 Anadolu Efes'in üstünlüğüyle geçildi. İlk yarıdaki temposunu yakalamakta zorlanan, dış atışlarda yüzdesi giderek düşen lacivert-beyazlı ekip, faul atışlarını da kaçırınca sahadan 83-77 mağlup ayrıldı.

Basketbol: THY Avrupa Ligi
Basketbol: THY Avrupa Ligi
Basketbol: THY Avrupa Ligi
Basketbol: THY Avrupa Ligi

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Anadolu Efes, Hırvatistan, Sırbistan, Milan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: THY Avrupa Ligi - Son Dakika


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