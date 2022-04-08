Basketbol: THY Avrupa Ligi - Son Dakika
Üye Girişi

Basketbol: THY Avrupa Ligi

08.04.2022 22:05
Basketbol: THY Avrupa Ligi

Salon: Sinan ErdemHakemler: Juan Garcia Carlos (İspanya), Paternico Carmelo (İtalya), Nikolic Uros (Sırbistan)Fenerbahçe Beko: Henry 16, Melih Mahmutoğlu 2, Pierre 9, Barthel, Vesely 20, Floyd 4, Şehmus Hazer, Starks, Polonara 6, Metecan Birsen 2Panathinaikos: Macon 12, Sant-Roos 3, Papagiannis...

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Juan Garcia Carlos (İspanya), Paternico Carmelo (İtalya), Nikolic Uros (Sırbistan)

Fenerbahçe Beko: Henry 16, Melih Mahmutoğlu 2, Pierre 9, Barthel, Vesely 20, Floyd 4, Şehmus Hazer, Starks, Polonara 6, Metecan Birsen 2

Panathinaikos: Macon 12, Sant-Roos 3, Papagiannis 14, White 2, Papapetrou 21, Bochoridis 2, Kaselakis, Chougkaz, Evans 8, Mantzoukas

1. Periyot: 20-22

Devre: 32-38

3. Periyot: 49-44

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 34. ve son haftasında Fenerbahçe Beko, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a 62-59 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ilk dakikalarında savunma yapmakta zorlanan Fenerbahçe Beko, 6. dakikada 14-7 geriye düştü. Kalan 4 dakikada daha iyi savunma ve hücum yapan sarı-lacivertli takım, ilk çeyrek sonunda farkı 2 sayıya indirmeyi başardı: 20-22.

Fenerbahçe Beko, 2. periyotta Vesely ile oyuna ortak olmaya çalıştı. Papapetrou'nun 15 sayısına engel olamayan ev sahibi ekip, soyunma odasına 38-32 geride gitti.

Maçın ikinci yarısına iyi savunma yaparak başlayan ve 4 dakikaya yakın süre sayı yemeyen Fenerbahçe Beko, 2 sayı bulabildi. Alan savunmasıyla pota altında rakibine şut imkanı vermeyen sarı-lacivertli takım, Vesely ile bulduğu basketle periyodun son dakikasında 45-44 öne geçti. İyi savunmasını sürdüren Fenerbahçe Beko, 6 sayı yediği 3. periyodu 49-44 önde tamamladı.

Son periyodun başında Floyd'u boyalı alanda etkili kullanan ve savunma ribautlarını toplayan Fenerbahçe Beko, 33. dakikada farkı 8 sayıya (56-48) çıkardı. Rakibin alan savunması karşısında zorlanan sarı-lacivertli takım, Papapetrou'nun basketine engel olamayınca konuk ekip 39. dakikada 59-58 öne geçti. Vesely ile son dakika içinde bir sayı bulan sarı-lacivertli takım 59-59 beraberliği sağladı. Henry ile üç sayılık atıştan yararlanamayan Fenerbahçe Beko, Macon'un bitime 1 saniye kala attığı üç sayılık basketle 62-59 geriye düştü. Melih ile son şutu sayıya çeviremeyen Fenerbahçe Beko, rakibine 62-59 yenildi.

Play-off'a kalma şansını daha önce yitiren Fenerbahçe Beko, Rus takımlarının ihraç edildiği sezonu 10 galibiyet ve 17 yenilgiyle tamamladı.

Fenerbahçe Beko gibi play-off'a kalamayan Panathinaikos ise 9 galibiyet ve 19 mağlubiyetle sezonu bitirdi.

Basketbol: THY Avrupa Ligi
Basketbol: THY Avrupa Ligi
Basketbol: THY Avrupa Ligi
Basketbol: THY Avrupa Ligi

YORUMLAR
500
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'ı 83-74 yenen Fenerbahçe Safiport finale yükseldi. Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'ı 83-74 yenen Fenerbahçe Safiport finale yükseldi. Türk spor fotoğrafçısı İtalya'dan ödül aldı Türk spor fotoğrafçısı İtalya'dan ödül aldı

Fenerbahçe, Sırbistan, İspanya, İtalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: THY Avrupa Ligi - Son Dakika


Son Dakika
22:09 Süper Lig ekibinin evli başkanı bir kadınla yakalanınca eli ayağına dolandı!
21:45 CNN International, Türk SİHA'ları için Selçuk Bayraktar'la röportaj yaptı!
21:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda 7 üniversite öğrencisiyle yemek yedi
21:03 Galatasaray'da başkanlık seçimi iptal oldu mu? Resmi açıklama geldi
20:42 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Şanlıurfa İŞKUR İl Müdürü ve yardımcısı görevden alındı
20:41 Ramazan bayramı öncesi kötü haber! Şehirler arası otobüs bilet fiyatlarına zam yapıldı
20:39 Mevlüt Çavuşoğlu, NATO ziyaretinde ilgi odağı oldu!
20:31 Kulüpler Birliği Spor Yasası'na sert tepki gösterdi!
20:19 İsmail Kartal'ın sahaya süreceği ilk 11 netleşmeye başladı! Ancak bir mevkide kararsız
20:13 8 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 31 kişi vefat etti! Vaka sayıları düne göre düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 22:16:12. #1.11#
SON DAKİKA: Basketbol: THY Avrupa Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement