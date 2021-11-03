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Basketbol: ULEB Avrupa Kupası - Son Dakika

Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

03.11.2021 22:16
Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

Salon: TOFAŞHakemler: Tomislav Hordov (Hırvatistan), Nick Van Den Broeck (Belçika), Eduard Udyanskyy (Büyük Britanya)Frutti Extra Bursaspor: Freeman 22, Needham 2, Andrews 6, Hayes 21, Dudzinski 13, Metin Türen 8, Ömer Utku Al 3, Egemen Güven 7, Brown 10, Yağızhan Selçuk, Mithat Can Özalp...

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Tomislav Hordov (Hırvatistan), Nick Van Den Broeck (Belçika), Eduard Udyanskyy (Büyük Britanya)

Frutti Extra Bursaspor: Freeman 22, Needham 2, Andrews 6, Hayes 21, Dudzinski 13, Metin Türen 8, Ömer Utku Al 3, Egemen Güven 7, Brown 10, Yağızhan Selçuk, Mithat Can Özalp 1

Cedevita Olimpija: Ejim 6, Keene 16, Auguste 11, Blazic 20, Radovanovic 5, Pullen 16, Muric 2, Dimec 2, Carmichael, Rupnik 6

1. Periyot: 21-26

Devre: 47-44

3. Periyot: 71-60

5 faulle çıkan: 37.27 Needham, 39.47 Andrews (Frutti Extra Bursaspor), 37.46 Carmichael, 39.12 (Cedevita Olimpija)

Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor, Slovenya'nın Cedevita Olimpija takımını 93-84 mağlup etti.

Karşılıklı basketlerle başlayıp 5. dakikası 11-11 eşitlikle geçilen periyotta özellikle set hücumlarında Ejim ve Pullen ile etkili olan Cedevita Olimpija ilk çeyreği 26-21 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe hızlı başlayan Frutti Extra Bursaspor pota altından Egemen Güven'in, çizgi dışından da Freeman'ın bulduğu sayılarla 13. dakikada skoru lehine çevirdi: 29-28. Konuk ekipte hücumda etkisini göstererek sayılar bulan Keene karşısında Bursa temsilcisi Hayes ile karşılık verince 18. dakikada fark 7'ye (47-40) yükseldi. Sloven ekibi, kalan dakikalarda Blazic ve Rupnik ile skor üretse de soyunma odasına Frutti Extra Bursaspor'un 47-44 üstünlüğüyle girildi.

Üçüncü periyotta özellikle yeşil-beyazlı taraftarların da desteğini arkasına alarak tempoyu arttıran Frutti Extra Bursaspor, Freeman ve Dudzsinki ile skor üreterek 25. dakikayı 5 sayı (55-50) önde geçti. Daha sabırlı hücum ederek sonuç odaklı oynayan Bursa temsilcisi, Brown ve Hayes'in de parkeye ağırlığını koymasıyla final periyotuna 71-60'lık skorla avantajlı gitti.

Son periyotta özellikle Blazic ve Pullen ikilisiyle rakibin açtığı farkı Cedevita Olimpija tek hanelere indirse de kontrolü elinden bırakmayan Frutti Extra Bursaspor maçtan 93-84 galip ayrıldı.

Basketbol: ULEB Avrupa Kupası
Basketbol: ULEB Avrupa Kupası
Basketbol: ULEB Avrupa Kupası
Basketbol: ULEB Avrupa Kupası
Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

Frutti Extra Bursaspor, Büyük Britanya, Egemen Güven, Hırvatistan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: ULEB Avrupa Kupası - Son Dakika Spor


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