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Basketbol ULEB Avrupa Kupası - Son Dakika

Basketbol ULEB Avrupa Kupası

14.12.2021 23:54
Basketbol ULEB Avrupa Kupası

Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nda Türk Telekom, deplasmanda İtalya'nın Dolomiti Energia takımını 76-70 yendi.

Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nda Türk Telekom, deplasmanda İtalya'nın Dolomiti Energia takımını 76-70 yendi.

İtalya'nın Trento kentindeki BLM Group Arena'na oynanan kupanın 7. hafta karşılaşmasında Türk Telekom, ilk periyodu 15-17 önde geçerken devreye de 31-36 üstün girmeyi başardı.

Üçüncü periyotta da üstünlüğünü koruyan Ankara ekibi maçın son çeyreğine de 49-58 önde başladı. Maçın son çeyreğinde de skor avantajını koruyan Türk Telekom, karşılaşmadan 76-70 galip ayrıldı.

A Grubunda 4. galibiyetini kazanan Türk Telekom 5. sıraya yükselirken, Dolomiti Energia ise 6. yenilgisiyle 10. ve son sırada yer alıyor.

Türk Telekom, basketbol, İtalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol ULEB Avrupa Kupası - Son Dakika Spor


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