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Basketbol: ULEB Avrupa Kupası - Son Dakika

Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

02.02.2022 23:22
Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda Frutti Extra Bursaspor, B Grubu'nda deplasmanda Slovenya'nın Cedevita Olimpija takımına 103-86 yenildi.

Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda Frutti Extra Bursaspor, B Grubu'nda deplasmanda Slovenya'nın Cedevita Olimpija takımına 103-86 yenildi.

Ljubljana kentinde oynanan maçın ilk çeyreğini 33-32 önde kapatan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 59-51 üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyreği 79-70 önde geçen Cedevita Olimpija, karşılaşmadan 103-86 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Frutti Extra Bursaspor, organizasyonda 7. mağlubiyetini yaşadı. Sloven ekibi ise 4. galibiyetini aldı.

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Frutti Extra Bursaspor, basketbol, Ljubljana, Slovenya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: ULEB Avrupa Kupası - Son Dakika Spor


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