Basketbol: ULEB Avrupa Kupası - Son Dakika
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Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

04.03.2022 00:34
Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu 10. hafta erteleme maçında Frutti Extra Bursaspor, konuk olduğu İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımına 98-94 yenildi.

Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu 10. hafta erteleme maçında Frutti Extra Bursaspor, konuk olduğu İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımına 98-94 yenildi.

Virtus Segafredo Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-14'lük skorla önde geçen taraf Frutti Extra Bursaspor olsa da ev sahibi ekip soyunma odasına 51-44 üstün girdi.

Bir ara farkı 18 sayıya çıkardığı üçüncü periyodu 78-73 önde bitiren ev sahibi takım, başa baş mücadeleyle geçen son çeyreğin ardından 98-94'lük skorla galibiyete ulaştı.

Grupta Frutti Extra Bursaspor 8. yenilgisini yaşadı, Virtus Segafredo Bologna ise 7. galibiyetini aldı.

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Frutti Extra Bursaspor, basketbol, Bologna, İtalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: ULEB Avrupa Kupası - Son Dakika


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