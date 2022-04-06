Basketbol: ULEB Avrupa Kupası - Son Dakika
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Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

06.04.2022 22:06
Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

Salon: AnkaraHakemler: Milan Nedovic (Slovenya), Marko Juras (Sıribistan), Guido Giovanetti (İtalya)Türk Telekom: Perez 17, Clemmons 11, Johnson 12, Dawkins 17, Samet Geyik 2, Batuhan Acar, Berk Demir 7, Ellis 5, Dorukhan Engindeniz 8, Can Öğüt 14, Burak Gözeneli 2Hamburg Towers: Brown 21,...

Salon: Ankara

Hakemler: Milan Nedovic (Slovenya), Marko Juras (Sıribistan), Guido Giovanetti (İtalya)

Türk Telekom: Perez 17, Clemmons 11, Johnson 12, Dawkins 17, Samet Geyik 2, Batuhan Acar, Berk Demir 7, Ellis 5, Dorukhan Engindeniz 8, Can Öğüt 14, Burak Gözeneli 2

Hamburg Towers: Brown 21, Rich, Bluiett 18, Hinrichs 2, Kotsar 12, Walker 8, Di Leo, Meisner 5, Christen 4, Edigin

1. Periyot: 25-23

Devre: 49-42

3. Periyot: 77-55

5 faulle oyundan çıkan: 32.26 Ellis (Türk Telekom)

Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu'ndaki son maçında Türk Telekom, Almanya'nın Hamburg Towers takımını 95-70 mağlup etti.

Türk Telekom bu galibiyetle normal sezonu 6. sırada bitirdi ve sekizli finalde B Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Slovenya'nın Cedevita Olimpija takımıyla eşleşti.

Yüksek tempoda başlayan karşılaşmada iki takım da hem boyalı alandan hem de 3 sayı çizgisinin gerisinden isabetler buldu. Türk Telekom, ilk çeyreği Can Öğüt'ün son saniye basketiyle 25-23 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Dawkins ve Can Öğüt'le etkili olan ev sahibi ekip, 17. dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 42-34. Devrenin sonunda farklı çift hanelere (49-39) çıkaran Türk Telekom, soyunma odasına 49-42 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe 6-0'la başlayarak 23. dakikada farkı 13 sayıya kadar (55-42) yükselten Türk Telekom, final periyoduna da 22 sayı farkla önde girdi: 77-55.

Türk Telekom, son çeyrekte rakibinin maça ortak olmasına izin vermedi ve Alman rakibini 95-70 yendi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: ULEB Avrupa Kupası - Son Dakika


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