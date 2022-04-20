Basketbol: ULEB Avrupa Kupası - Son Dakika
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Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

20.04.2022 23:53
Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

Salon: Stark ArenaHakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Carmelo Paternico (İtalya), Joseph Bissang (Fransa)Partizan NIS: Moore 8, Punter 13, Zagorac, Leday 11, Koprivica 4, Avramovic 23, Vukcevic 2, Lessort 20, Madar 11, Trifunovic 3, DangubicFrutti Extra Bursaspor: Needham 14, Andrews...

Salon: Stark Arena

Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Carmelo Paternico (İtalya), Joseph Bissang (Fransa)

Partizan NIS: Moore 8, Punter 13, Zagorac, Leday 11, Koprivica 4, Avramovic 23, Vukcevic 2, Lessort 20, Madar 11, Trifunovic 3, Dangubic

Frutti Extra Bursaspor: Needham 14, Andrews 24, Onuralp Bitim 20, Dudzinski 15, Hayes 6, Holland 17, Metin Türen 3, Ömer Utku Al 4

1. Periyot: 20-20

Devre: 38-37

3. Periyot: 60-64

Normal süre: 84-84

5 faulle oyundan çıkanlar: 33.42 Hayes, 39.46 Needham (Frutti Extra Bursaspor), 41.23 Madar, 44.55 Avramovic (Partizan NIS)

Frutti Extra Bursaspor Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası 8'li finallerinde Sırp kulübü Partizan NIS???????'i uzatma sonunda 103-95 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Normal sürenin son 14 saniyesine 84-79 geride giren Frutti Extra Bursaspor, Onuralp Bitim'in 10 saniye kala atığı 2, Holland'ın da 7 saniye kala attığı 3 sayılık basketle maçı uzatmaya taşıdı.

Uzatmada rakibine 19-11 üstünlük sağlayan Frutti Extra Bursaspor, çeyrek finalde Sloven ekibi Cedevita Olimpija'nın rakibi oldu.

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Basketbol: FIBA Avrupa Kupası finali Basketbol: FIBA Avrupa Kupası finali Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası finali ilk maçında İtalya'nın Unahotels Reggio Emilia takımını deplasmanda 72-69 yendi. Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası finali ilk maçında İtalya'nın Unahotels Reggio Emilia takımını deplasmanda 72-69 yendi.

İspanya, Needham, İtalya, Fransa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: ULEB Avrupa Kupası - Son Dakika


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