Basketbolcular için şut makinası - Son Dakika
Üye Girişi

Basketbolcular için şut makinası

23.03.2022 17:15
Basketbolcular için şut makinası

Modern basketbolun en temel başarı kriterleri arasında yer alan şut kabiliyetini geliştirmek üzere tasarlanan ve özellikle ABD'de büyük rağbet gören şut makinesi, yerli bir girişimci tarafından 'Türkiye'nin Şut Makinesi' parolasıyla geliştirilerek iç pazara ve Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve...

Modern basketbolun en temel başarı kriterleri arasında yer alan şut kabiliyetini geliştirmek üzere tasarlanan ve özellikle ABD'de büyük rağbet gören şut makinesi, yerli bir girişimci tarafından 'Türkiye'nin Şut Makinesi' parolasıyla geliştirilerek iç pazara ve Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Orta Asya bölgelerinde satışa sunuldu.

Teknik özellikleri ve yazılım altyapısıyla ABD ve Çin'de üretilen örneklere nazaran çok daha güçlü bir duruşa sahip cihaz, 15 farklı nokta ve 3 farklı mesafe aralığına, belirlenen sürat ve sıklıkta pas dağıtabiliyor, hareketli sporcuyu takip sensorleri sayesinde takip edip bulunduğu konuma top fırlatabiliyor ve dijital yazılım altyapısı ile şut istatistiklerini detaylı şekilde tutup raporlayabiliyor. Mobil uygulama desteğine de sahip şut makinesi, yerli üretimin sağladığı fiyat avantajının yanı sıra bu cihazdan tedarik eden basketbol merkezlerinin en temel problemi olan servis ve yedek parça desteği de sağlamasıyla, tüm basketbol çevreleri için büyük bir fırsat ve avantaj arz ediyor. Genç girişimci Oğuzhan Molu ve ekibi tarafından geliştirilen cihaz, ihtiyaçlara göre dizayn edilmiş üç farklı tipte üretiliyor. Saatte 1400 şut atma imkanı tanıyan şut makinesini milli basketbolcular ve Süper Lig düzeyinde kulüpler ile test edip ilk siparişleri teslim etmeye başlayan girişim, yatırım ve hibe desteğiyle büyüyerek bu alanda dünya çapında bir marka olmayı hedefliyor.


YORUMLAR
500
Türkiye şampiyonu 'Naci' robot, ABD'de dünya robotlarına meydan okuyacak Türkiye şampiyonu 'Naci' robot, ABD'de dünya robotlarına meydan okuyacak 'Türk-Amerikan Ticareti ve Yeni İş Fırsatları Toplantısı' Ankara'da yapıldı 'Türk-Amerikan Ticareti ve Yeni İş Fırsatları Toplantısı' Ankara'da yapıldı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Basketbolcular için şut makinası - Son Dakika


Son Dakika
17:21 Rusya'ya bir yaptırım daha! Rusya ve Belarus'a Western Union üzerinden para transferi yapılamayacak
17:14 Son Dakika: TFF, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlenmesi için başvuru yaptı
17:09 Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, gençleri Eko İklim Zirvesi ve Fuarı'na davet etti
17:04 Eşini öldürdüğü iddia ediliyordu! Müebbet hapsi istenen sanık tahliye edildi!
17:02 Final bölümüyle ekranda olacak Son Nefesime Kadar'da Ferzan, şüphelerinde haklı mı? Mihri'nin kararı ne olacak?
16:51 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: NATO, Ukrayna'ya barış gücü göndermeyecek
16:41 Fatih Terim günler sonra konuştu! Portekiz maçı için dikkat çeken açıklama yaptı: İtiraf etmeliyim, üzgünüm
16:37 Nureddin Nebati görevden alınacak mı? Yerine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in geleceği iddiasına net yanıt geldi
16:35 Kuruluş Osman'da bu akşam neler olacak? İnegöl fethinin kapısı açılacak mı?
16:31 Belarus'un Putin'e destek vermek için savaşa dahil olacağı iddia edildi! Bazı Ukraynalı diplomatlardan ülkeyi terk etmeleri istendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 17:25:40. #1.11#
SON DAKİKA: Basketbolcular için şut makinası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement